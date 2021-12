Žalují jako děti. Piráti a STAN chtějí víc poslanců. Názor

https://cz.sputniknews.com/20211210/zaluji-jako-deti-pirati-a-stan-chteji-vic-poslancu-16813395.html

Piráti a jejich úspěšnější koaliční partneři ze STANu chtějí víc poslanců v Poslanecké sněmovně. Tlačí na Ústavní soud, aby z parlamentu vyhodil poslance za... 10.12.2021, Sputnik Česká republika

Pláč Pirátů a STAN pokračuje. Tato koalice se sice do Poslanecké sněmovny dostala, jsou součástí vznikající vlády, ale stejně nabírají moldánky. Mohli prý mít víc poslanců. Poškodil je volební systém. A tak žalují a ženou to až nejvýš, kam to jde.O co jde? Začněme trochu suše. Spor se týká výkladu ustanovení paragrafů 48 a 50 volebního zákona, který nově upravuje přepočet hlasů na mandáty. Podle Pirátů a Starostů jde právní úprava proti smyslu nálezu, ve kterém Ústavní soud zdůraznil zásady rovnosti volebního práva a rovnosti šancí kandidujících subjektů a zrušil například rozdělování mandátů za použití d´Hondtovy metody.Piráti a Starostové se nejprve u Nejvyššího správního soudu domáhali vyslovení neplatnosti zvolení Ondřeje Babky za ANO v Jihočeském kraji, Karly Maříkové za SPD v Karlovarském kraji a Jaroslava Dvořáka za SPD ve Zlínském kraji.Nejvyšší správní soud však dospěl k závěru, že výklad zákona navrhovaný Piráty a STAN není správný. Podle specializovaného senátu neodpovídá systematice volebního zákona ani účelu konkrétních ustanovení. Ústavní stížnost směřuje právě proti rozhodnutí volebního senátu.A teď to vezměme selským rozumem. PirStanu se nelíbí volební model. A co čert nechtěl, jejich návrh by změnil výsledek voleb v jejich prospěch a změnil by složení Poslanecké sněmovny. Dá se věřit jejich upřímnosti? Sotva.Iniciativa PirStanu spíš vypovídá o podstatě této koalice a těchto stran. A zejména o Pirátech. Nemohou unést volební porážku. Jsou problémoví. A kvůli nim, ano právě kvůli nim, pan prezident Zeman nechce jmenovat novou vládu Petra Fialy. Ale moc jim chutná a chtějí víc.O iniciativě Pirátů a STANu na přepsání volebních výsledků Sputnik hovořil s poslankyní za SPD Karlou Maříkovou, kterou chce PirStan ze Sněmovny vyloučit.„Chtějí získat jeden mandát navíc. Když se podíváte na výsledek, tak hnutí ANO získalo 27,1 % a 72 mandátů, ale SPOLU získalo 27,7 % a 71 mandátů. Na počet mandátů se tak stalo vítězem hnutí ANO. Což rádoby demokratické strany špatně nesou. Navrhovaný přepočet PirStanu by udělal z koalice SPOLU vítěze voleb.Hlavní problém PirStanu je, že se snaží problém řešit „odzadu“, tedy od konce zákonem předpokládaného výpočtu. Pokud tedy budou chtít, aby se skutečně 7 mandátů přerozdělovalo až ve 2. skrutiniu, budou muset zákon novelizovat a nechat projít legislativním procesem. To, že jejich nedávno schválená norma nečiní to, co si představovali, by nemělo být podnětem k účelovému ohýbání následného výkladu platné právní normy. Nyní použitá metoda výpočtu přerozdělování mandátů je příliš složitá, ovšem znění zákona je takové, jak ho schválily obě komory Parlamentu ČR a podepsal prezident," říká paní poslankyně.PirStan vás chce odstranit z Poslanecké sněmovny. Berete to jako politický útok na vaší osobu?„Neberu to osobně, ale do hlavy druhým člověk nevidí. PirStan si musí uvědomit, že v praxi se naplnilo jedno z rizik, které s sebou aplikace kvóty Imperiali nese, a to je skutečnost, že při jejím použití lze, zejména v menších volebních krajích a ve volebních krajích střední velikosti, kde se přiděluje citelně méně mandátů než v největších volebních krajích, rozdělit v prvním skrutiniu dokonce více poslaneckých křesel, než má daný kraj dle úvodního zákonného přepočtu, jež rozdělí 200 poslaneckých mandátů mezi našich 14 volebních krajů, k dispozici," míní politička.Nejsou to jen politické čachry, aby PirStan měl víc poslanců, když jim voliči dali méně hlasů, než na kolik spoléhali?„Jak jsem se zmiňovala, předpokládám, že koalice PirStan se snaží někde získat jeden mandát navíc a tak ve své stížnosti tvrdí, že Státní volební komise v procesu přidělování mandátů subjektům, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, pochybila v tom ohledu, že v prvním skrutiniu rozdělila 199 mandátů a pro druhé skrutinium tak zbyl tudíž k přidělení už pouze jeden jediný mandát, přikázaný posléze koalici SPOLU ve Středočeském kraji. Zatímco dle Pirátů a Starostů mělo být správně do druhého skrutiniu přesunuto a následně rozděleno mezi subjekty, které se do Poslanecké sněmovny dostaly, celých sedm mandátů. A odtud poté plynou i koalici PirSTAN požadované změny v personálním rozdělení tří poslaneckých mandátů.Na základě platné volební legislativy lze konstatovat, že obsah této stížnosti oporu v platném volebním zákoně nemá. Ve druhém skrutiniu lze totiž rozdělit pouze tolik poslaneckých mandátů z celkových dvou set, které nebyly přiděleny stranám, hnutím a koalicím splňujícím požadavek kvora pro vstup do Poslanecké sněmovny, ve skrutiniu prvním. A to Státní volební komise beze zbytku dodržela. V prvním skrutiniu totiž skutečně mělo dojít – a také došlo - k adresnému rozdělení 199 poslaneckých mandátů. A nechybělo mnoho k tomu, aby jich zde bylo rozděleno rovnou celých 200 a druhé skrutinium by se tak vůbec nekonalo," říká poslankyně za SPD Karla Maříková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

