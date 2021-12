https://cz.sputniknews.com/20211210/zeman-uvedl-ctyri-duvody-proc-odmita-jmenovat-lipavskeho-ministrem-zahranici-16809810.html

Zeman uvedl čtyři důvody, proč odmítá jmenovat Lipavského ministrem zahraničí

10.12.2021, Sputnik Česká republika

Ve svém stanovisku Zeman mimo jiné poznamenal, že u některých dalších kandidátů se ukázalo, že jim chybí odborná kompetence pro řízení jim přisouzených resortů, protože se v minulosti nevěnovali příslušné problematice. Zeman ovšem nechce překážet ustavení nové vlády, a proto neodmítne svůj podpis na jmenování těchto osob. Tímto stanoviskem chce zejména upozornit současného předsedu vlády na problém nízké odbornosti navržených ministrů.Výjimku ovšem činí osoba Jana Lipavského. Zeman jej odmítá jmenovat ze čtyř hlavních důvodů. Jako první uvádí prezident nízkou kvalifikaci tohoto kandidáta na ministra zahraničních věcí. „Na rozdíl od ostatních kandidátů pan Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou,“ stojí ve stanovisku prezidenta ČR. Mezi dalšími důvody odmítnutí Lipavského jako ministra patří podle Zemana jeho distancovaný postoj ke spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky a také ke vztahu s Izraelem. To je však, jak upozorňuje Zeman, v rozporu s připravovaným programovým prohlášením nové vlády. Další příčinou, která ovlivnila Zemanovo rozhodnutí, je veřejný návrh Jana Lipavského, podle něhož by se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky. „Prezident republiky konstatuje, že Ústava ČR neukládá prezidentu republiky povinnost akceptovat každý návrh, který je mu předložen. Naopak, ústavodárcův výraz ‚návrh‘ implikuje, že tento návrh může být jak přijat, tak odmítnut, jinak by nebyl návrhem,“ stojí v závěru stanoviska prezidenta.

