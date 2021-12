https://cz.sputniknews.com/20211211/americky-pruzkumny-letoun-byl-spatren-pobliz-donbasu-16824999.html

Americký průzkumný letoun byl spatřen poblíž Donbasu

Americký průzkumný letoun byl spatřen poblíž Donbasu

Strategický průzkumný letoun amerického letectva Boeing RC-135W Rivet Joint byl spatřen v oblasti Donbasu. Vyplývá to z údajů webových stránek Flightradar24 . 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle mapy pohybu pronikl americký vojenský letoun do vzdušného prostoru Ukrajiny od severozápadu, přeletěl centrální část země a poté Charkovskou oblast. Následně, v blízkosti kontaktní linie v Donbasu, se průzkumné letadlo amerického letectva otočilo na jih, proletělo podél něj a letělo na západ podél ruských hranic na Krymu a pobřeží Černého moře.V době, kdy byl tento text zveřejněn, letadlo mířilo k území Velké Británie přes vzdušný prostor Polska, Německa a Nizozemska.Ruská Federální agentura pro leteckou dopravu je přesvědčena, že zvýšená intenzita letů zemí NATO v blízkosti Ruska vytváří rizika pro civilní letadla. Agentura vydala takové prohlášení poté, co bylo osobní dopravní letadlo Airbus 330 nuceno změnit kurz kvůli křížení jeho trasy americkým průzkumným letounem Boeing RC-135V.Ruské stíhačky pravidelně vzlétají kvůli doprovodu vojenských letadel zemí NATO, která se snaží doletět k hranicím země. Nejčastěji se objevují nad Černým mořem a Baltským mořem.Jak koncem října informoval ministr obrany RF Sergej Šojgu, počet letů průzkumných a taktických letadel NATO u ruských hranic letos vzrostl o 30 procent ve srovnání s předchozím rokem.10. prosince zachytily ruské radary nad neutrálními vodami Černého moře cíl blížící se k hranicím RF. Následně do vzduchu vzlétla stíhačka Su-30 ze sil protivzdušné obrany Jižního vojenského okruhu. Posádka ruské stíhačky identifikovala vzdušný cíl jako průzkumný letoun amerického námořnictva P-8A a doprovodila jej nad Černé moře.

