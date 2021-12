https://cz.sputniknews.com/20211211/blbej-nebo-navedenej-flegr-se-obul-do-valka-kvuli-zruseni-povinneho-ockovani-16821046.html

„Blbej nebo navedenej?“ Flegr se obul do Válka kvůli zrušení povinného očkování

Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek prohlásil včera po setkání s prezidentem Milošem Zemanem, že bavit se teď o povinném očkování je mimo... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Povinné očkování dospělých by teď znamenalo krok do tmy, míní pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví. Vyhláška o povinném očkování, která v pátek vyšla ve sbírce zákonů, podle něj bude jistě upravena.Vědec Jaroslav Flegr reagoval na slova Válka příspěvkem na Twitteru, ve kterém se ptal poslance, proč to avizoval předem.Na závěr svého příspěvku se dotkl osobnosti samotného kandidáta na ministra.V komentářích uživatelé spekulovali o tom, proč slova o odmítnutí povinného očkování zazněla právě teď.„Proč? Protože je korunovanej… a taky se evidentně populisticky snaží ucházet o hlasy důchodců. Nicméně ono to všechno nakonec bude jinak, pokud přijde befél z EU. Tak Válek jako člen partaje, pro kterou je Brusel svatej, srazí paty a poslechne,” napsal jeden muž s odkazem na diskuse o povinném očkování v Evropské komisi.Zazněla i jiná varianta:„Co třeba proto, aby to věděla vláda v demisi a neplýtvala penězi na něco, co se stejně zruší,“ napsal uživatel jménem Eduard Jelínek.Další komentátor zastával Flegrův názor.„Jo, už jsem tu psal, mám to doma. Taťka už chtěl jít (i bez povinnosti) teď, ale když to nová vláda zruší, tak za tím něco je a asi to není potřeba a že bude dumat dál... Velice děkuji,“ uvedl muž jménem Jaroslav Reznik.Ale objevily se také námitky, ve kterých byl Flegr obviněn z neschopnosti.„A pak, že hrubí a agresivní jsou antivaxeři! Docent parazitologie a profesor ekologie uráží lékaře, celkem neuvěřitelné, což?!” okomentoval jeden uživatel.Zmiňme, že vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 doplňuje zákon o ochraně veřejného zdraví, který povinné očkování zavádí. Vypočítávají se v ní další nemoci, proti kterým se obyvatelé ČR očkují povinně. Je to 11 nemocí, proti nimž se vakcíny podávají většinou v dětském věku, například spalničky, tetanus nebo dětská obrna.

