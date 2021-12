https://cz.sputniknews.com/20211211/boeing-737-nouzove-pristal-v-moskve-kvuli-problemum-s-tesnenim-video-z-letadla-16821236.html

Boeing 737 nouzově přistál v Moskvě kvůli problémům s těsněním. Video z letadla

Na internetu se objevilo video z paluby Boeingu 737, který nouzově přistál na letišti Šeremetěvo, nikdo nebyl zraněn. Zveřejnil ji televizní kanál RT. 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Na záběrech je vidět, že na palubě zhaslo světlo a spustil se nouzový kyslíkový systém. Let Moskva-Krasnodar nouzově přistál na letišti Šeremetěvo v 4:30 SEČ. Na palubě bylo 159 osob. Nikdo nebyl zraněn.Zmiňme případ z listopadu, kdy letoun s ministrem zahraničí Švýcarska, který letěl z Novosibirsku do Chang-čou, přistál na moskevském letišti Domodědovo. Sputniku to oznámil zdroj obeznámený se situací. Přistání v Moskvě následně potvrdilo švýcarské ministerstvo zahraničí. Letadlo se švýcarským ministrem zahraničí Ignaziem Cassisem, které mířilo do Číny, bylo kvůli technickým problémům přesměrováno do Moskvy. „Kvůli technickým problémům letadlo Federální rady, které bylo na cestě do Číny s federálním poradcem Ignaziem Cassisem na palubě, bylo přesměrováno do Moskvy. Tam bude prověřena možnost další cesty do Číny,“ uvádí švýcarské ministerstvo zahraničí na Twitteru.Letoun švýcarského letectva, který mířil z Novosibirsku do Chang-Čou, se vrátil na letiště výletu. Následně se kvůli technickému problému vydal do Moskvy.Zástupce švýcarského ministerstva zahraničí Sputniku uvedl, že lidé na palubě letounu nebyli nijak ohroženi. „Žádné nebezpečí cestujícím nehrozilo,“ uvedl mluvčí. Švýcarský ministr později uvedl, že letoun nemůže pokračovat do Číny, ministr se tedy vrátil do Švýcarska.Neobvyklá záchrana letadlaPodle zprávy zveřejněné tiskovým oddělením policie v Pirmasensu přistál v listopadu obyvatel Německa s jednomotorovým letadlem na mostě a srazil se s nákladním autem.Pilotovi bylo 72 let. Jak uvedly orgány činné v trestním řízení, muž si během incidentu náhle uvědomil, že letadlo je v havarijním stavu, a rozhodl se s ním urychleně přistát na úseku dálnice ve výšce asi sto metrů.Při nouzovém přistání došlo k nehodě a letadlo se srazilo s nákladním autem. Pilot utrpěl lehká zranění, řidič nebyl zraněn, ale byl vyděšený. Podle zprávy policie na Twitteru se provoz na trase povedlo rychle obnovit.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

