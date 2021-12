Chemička promluvila o nebezpečí nedostatku a přebytku vitaminu D

„Dostatek vitaminu D má přímý vliv na úspěšné léčení akné (zánětlivé onemocnění mazových žláz). To je dokázaný fakt. Máme-li nedostatek ferritinu v organismu, cítíme to velmi jasně: máme závratě, třeba když se vstáváme. Je to příznak toho, že musíme jít k lékaři, aby nám předepsal přípravek, který nedostatek nahradí,“ podotkla Sotnikovová.