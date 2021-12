https://cz.sputniknews.com/20211211/dara-rolins-se-uz-svou-novou-laskou-netaji-zverejnila-prvni-dve-fotky-16818563.html

Dara Rolins se už svou novou láskou netají. Zveřejnila první dvě fotky

V pátek vyšlo najevo, že zpěvačka Dara Rolins chodí již více než půl roku s českým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Svůj vztah se jim povedlo tajit pořádně dlouhou... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Dara několik posledních měsíců odjížděla do italské Padovy tvořit svou džínovou kolekci Vermi. Právě tam zpěvačka potkala Pavla Nedvěda, bývalého kapitána české reprezentace a držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 2003, který počínaje rokem 2010 působí ve vedení italského fotbalového klubu Juventus.Rolins potvrdila, že spolu s Nedvědem tvoří pár a že se nejedná o žádné pomíjivé vzplanutí. Přiznala se, že je ráda, že se jim to povedlo tajit takovou dlouhou dobu, tudíž si mohli užít počátky vztahu bez médií.Po více než třech letech tak fanoušci konečně vědí, pro koho bije srdce Dary Rolins. A samozřejmě byli velmi potěšeni touto zprávou.Zpěvačka se tak vztahem s fotbalistou již netají. Na jejích instagramových stories, která zmizí za 24 hodin, zveřejnila dvě společné fotografie s Nedvědem a kromě toho i fotku s textem, který říká: „Nechej si to pro sebe, dokud nevíš, že je to stálé.“ Naráží tak zřejmě na to, že vztah oba tajili pěknou dobu a rozhodli se jej zveřejnit až tehdy, kdy si byli oba jisti, že se nebude jednat jen o jakési poblouznění. V podobném duchu se ostatně Dara vyjádřila i pro Super.cz, kterému svůj nový vztah potvrdila.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

