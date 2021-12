https://cz.sputniknews.com/20211211/desetitisice-rakusanu-vyrazily-do-ulic-ve-vidni-v-ramci-protestu-proti-vladnim-restrikcim-video-16826570.html

Desetitisíce Rakušanů vyrazily do ulic ve Vídni v rámci protestů proti vládním restrikcím. Video

Desetitisíce Rakušanů vyrazily do ulic ve Vídni v rámci protestů proti vládním restrikcím. Video

Demonstrace ve Vídni proti omezujícím opatřením úřadů kvůli pandemii koronaviru se účastní asi 44 000 lidí, uvedla policie hlavního města. 11.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-11T20:28+0100

2021-12-11T20:28+0100

2021-12-11T20:28+0100

svět

protestní akce

rakousko

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/16756854_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_034c4e044166296ed21151490f67989e.jpg

V sobotu bylo ve Vídni oznámeno několik demonstrací proti omezením. Největší z nich se konala na náměstí Heldenplatz, odkud se protestující začali přesouvat po centrální ulici Ringstrasse, která obepíná střed města.Dále se uvádí, že dva lidé byli zadrženi.Minulou sobotu vyrazili do vídeňských ulic odpůrci restriktivních opatření kvůli koronaviru. Protestů se tehdy podle policie zúčastnilo 40 tisíc lidí, organizátoři hovořili o 100 tisících účastníků.Lockdown v RakouskuOd 22. listopadu Rakousko zavedlo další celostátní lockdown kvůli koronaviru, který v neděli končí pro očkované a ty lidi, kteří prodělali koronavirus, zatímco pro neočkované omezení zůstanou. Od 1. února by navíc v Rakousku měl začít platit zákon o povinném očkování pro všechny lidi, kteří žijí v Rakousku a je jim více než 14 let, za jeho nedodržení bude hrozit pokuta 3,6 tisíce eur.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestní akce, rakousko, koronavirus