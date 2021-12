https://cz.sputniknews.com/20211211/ewa-farna-dovedla-fanousky-k-slzam-novym-videem-v-nemz-se-ohlizi-za-svou-patnactiletou-karierou-16816877.html

Ewa Farna dovedla fanoušky k slzám novým videem, v němž se ohlíží za svou patnáctiletou kariérou

Zpěvačka Ewa Farna cestuje retro vlakem a potká tajemnou cizinku. Začíná honička přes celý vlak, každý vůz, který Ewě připomíná důležité milníky její kariéry... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Prvním singlem z chystaného vydání Ewy Farny s názvem Umami byl Body, který se týká tématu tělesné pozitivity. Singl No Nie byl dalším prohlášením Ewy, který se dotkl neméně důležitého tématu – dát sebe na první místo.Svůj nový song zpěvačka věnovala výročí 15 let na scéně. Setkává se v něm dospělá Ewa se svou třináctiletou verzí. Symbolického momentu, kdy se setkají dvě verze Ewy Farny, bylo ve videoklipu dosaženo díky technologie výměny obličeje.Zdůrazňuje také, že je pro ni nesmírně důležité, aby v dospělosti neztratila kontakt se svým vnitřním dítětem.Mnoho uživatelů považovala Ewina slova za inspirativní a sdílelo své pocity z klipu.„Byla jsem dojatá. Hudební video skvěle odráží text. Jsem v takové životní fázi, že v písničce vidím kus sebe. Taky bych se chtěla ‚trochu‘ obejmout. Děkuju,” napsala jedna žena v komentářích na YouTube.„Úžasná písnička a videoklip je opravdu nádherný, dá se na to koukat jako na film. Velmi dojemný text, pevně mě chytil za srdce. Ta Ewa se mi moc líbila, udělala si ze mě vaši fanynku, ale o to víc oceňuji dnešní verzi pro její vyspělost. Myslím, že ta malá Ewa, kterou máš uvnitř, a dnešní zralá žena spolu tvoří moc krásné duo,” uvedla druhá komentátorka.„Kromě skvělých písniček Ewy gratuluji tomu, kdo se zabýval videoklipy ke 3 novým singlům, protože nápadem, kreativitou a kulisami vypadají skvěle,” poznamenal další uživatel.„Perfektní slova pro mou životní etapu. V poslední době se nostalgicky vracím do časů před 15 lety. Na konci se mě videoklip dotkl. Šok, jaký Ewa dokáže v posluchači po tolika letech vyvolat!“ obdivoval jiný komentátor.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

