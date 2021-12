https://cz.sputniknews.com/20211211/generace-z-sili-z-videa-ufo-to-se-viralne-siri-na-socialnich-sitich-a-obletelo-internet-16820422.html

Generace Z šílí z videa UFO. To se virálně šíří na sociálních sítích a obletělo internet

Odborníci zkoumají video, které na internetu zveřejnil pilot civilního letectva a na němž se na obloze objevuje 12 neidentifikovaných létajících objektů.

Zdá se, že spolu s návratem módy devadesátých let se vrátila i fascinace mladých lidí mimozemšťany. Ufologie je na pořadu dne. Mladí uživatelé Twitteru si přeposílají na sociální síti nové video, které rozvířilo debatu o existenci mimozemského života.Záběry pořídil jeden z pilotů při přeletu nad Jihočínským mořem ve výšce 39 tisíc stop. Video ukazuje tři skupiny záhadných světelných bodů pohybujících se v mracích poblíž Hongkongu. Na konci náhle zmizí. „Nevím, čím to je. Ale je to něco zatraceně divného,“ říká hlas v pozadí.Ačkoli se zdá, že světla nepatří žádnému známému letadlu, někteří uživatelé sociálních médií mají podezření, že jde buď o odrazy od skla pilotní kabiny, nebo o vojenské světlice.Virálního videa se ujali odborníci. Podle deníku The Independent bylo 53sekundové video nahráno na webovou stránku sledující UFO na začátku tohoto měsíce, ale údajně bylo natočeno 24. listopadu - ve stejný den, kdy americké ministerstvo obrany oznámilo vytvoření pracovní skupiny pro UFO v rámci úřadu.Nová jednotka, která vystřídá dřívější skupinu pro výzkum takzvaných neidentifikovaných vzdušných jevů, dostala název AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Skupina pro synchronizaci identifikace a správy vzdušného objektu).Podle slov mluvčího Pentagonu „ministerstvo obrany bere velmi vážně zprávy o proniknutí (do vzdušného prostoru) jakýchkoli létajících objektů, a to jak identifikovaných, tak i neidentifikovaných, a vyšetřuje každý jednotlivý případ“.Ve zprávě Kongresu, která byla zveřejněna v červnu, administrativa USA oznámila, že výzvědné služby nemohou zatím jasně vysvětlit podstatu a původ neidentifikovaných létajících objektů, které pozorovali dříve američtí vojáci. Dokument se zakládá na údajích o 144 incidentech, k nimž došlo v období listopad 2004 až březen 2021. Rozvědka může s jistotou mluvit o podstatě jen jednoho z nich – pozorovaný objekt se ukázal být velkým balónem.Autoři zprávy se domnívají, že existuje několik typů neidentifikovaných vzdušných jevů. Možná vysvětlení se navrhuje rozdělit na pět kategorií: atmosférické poruchy, přírodní atmosférické jevy, tajné americké projekty a „systémy zahraničních nepřátel“. Do páté kategorie navrhuje americká rozvědka zařazovat všechny jiné potenciální varianty.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

