Jak obejít veto a nechat Lipavského řídit ministerstvo? Média zjistila plán pětikoalice

Jak obejít veto a nechat Lipavského řídit ministerstvo? Média zjistila plán pětikoalice

Poté, co prezident republiky Miloš Zeman oznámil, že nejmenuje Piráta Jana Lipavského ministrem zahraničí, předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN se... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Možnost, že koalice nenechá jmenovat žádného z navržených ministrů a bude čekat na verdikt ústavních soudců, není tedy příliš podporována mezi členy budoucí vlády. Ta nejpravděpodobnější varianta, jak potvrzují zdroje ČTK, implikuje, že všichni ministři budou jmenováni. Místo Lipavského by ale zatím byl pověřen řízením ministerstva zahraničí buď designovaný premiér Petr Fiala (ODS), nebo šéf Pirátů a budoucí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.Lipavský by podle tohoto plánu získal v rámci ministerstva zahraničí funkci politického náměstka a z této pozice by de facto řídil diplomacii. Koalice by mezitím řešila spor s prezidentem kompetenční žalobou. Po rozhodnutí Ústavního soudu by Lipavský řízení resortu mohl oficiálně převzít.Rozhodnutí, jak ohledně jmenování nových ministrů postupovat, bude zřejmě na designovaném premiérovi. Fiala se ovšem ohledně konkrétního postupu nevyjádřil. V rozhovoru pro Novinky.cz jen zdůraznil, že nehodlá na jménech kandidátů nic měnit a bude postupovat tak, aby vláda byla jmenovaná co nejrychleji a v plném souladu s jeho návrhem. Uvedl také, že počítá s tím, že jeho kabinet začne vládnout už příští týden.Prezident mluvil v minulém a v tomto týdnu se všemi kandidáty na nové ministry kromě Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), který má vést ministerstvo zemědělství. Nekula se nakazil koronavirem a se Zemanem se setká po Novém roce, následně ho prezident jmenuje. Ministerstvo zemědělství by měl podle informací ČTK do té doby řídit předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, na což upozornily také Lidové noviny. Jurečka už v minulosti zemědělství vedl, v nové vládě má být ministrem práce a sociálních věcí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

