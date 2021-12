https://cz.sputniknews.com/20211211/jsem-presvedceny-ze-cr-to-potrebuje-fiala-veri-ze-do-vanoc-tu-vlada-bude-a-tak-jak-ji-navrhl-16822424.html

„Jsem přesvědčený, že ČR to potřebuje.“ Fiala věří, že do Vánoc tu vláda bude. A tak, jak ji navrhl

Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Novinky.cz zdůraznil, že bude postupovat tak, aby vláda byla jmenovaná co nejrychleji a v plném souladu s jeho návrhem... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Fiala tak počítá s tím, že jeho kabinet začne vládnout už příští týden.„Počítám s tím a jsem přesvědčený, že to ČR potřebuje. Tady nemůže pokračovat zvláštní situace, kdy tu je vláda, která nemá většinu ve Sněmovně a její součástí jsou strany, které ani ve Sněmovně zastoupeny nejsou. Máme tu covidovou krizi, musíme řešit inflaci, vysoké ceny energie, je potřeba, aby tu byla vláda s většinou ve Sněmovně, která je schopná kompetentně a odpovědně vládnout. Věřím tomu, že do poloviny prosince by tu vláda mohla být,“ řekl Fiala.Designovaný premiér také podotkl, že i přes odmítnutí jmenovat Jana Lipavského ministrem zahraničí ze strany prezidenta, nehodlá na jménech kandidátů nic měnit.Považuje to za klíčové při nastavení demokratické podoby ústavního systému v ČR.„Česká republika je parlamentní demokracie, a pokud se nechceme posouvat k poloprezidentskému systému, musíme jednou provždy určit kompetence premiéra a prezidenta ohledně jmenování vlády,“ tvrdí Fiala s tím, že se chystá podat kompetenční žalobu.Ale i když by posouzení kompetenční žaloby mohlo trvat několik měsíců, bude Fiala dle svých slov postupovat tak, abychom „co nejrychleji měli vládu a ta vláda byla jmenovaná tak, jak jsem ji navrhl“.Postup Fialovy vlády při řešení coviduV rozhovoru také padla řeč o tom, jak vládní kabinet Fialy plánuje po svém jmenování řešit koronavirovou krizi. Zatímco se mnohým zdá, že přístup koaličního AntiCovid týmu se příliš nebude lišit od postupu minulé vlády, Fiala ujišťuje o opaku.„Covidová krize není jen krizí medicínskou nebo epidemiologickou, ale také krizí důvěry. My se snažíme o to, aby tady skončila politika ode zdi ke zdi, kdy lidé nevěří vládě, nevěří opatřením.Proto jsme přišli s jasnými, dopředu známými pravidly a tak budeme postupovat i ve vládě. Chceme, aby pravidla byla jasná a vymahatelná a podle nich se všichni řídili,“ dodal.Pokud například jde o vyhlášení povinného očkování seniorů 60+ a profesních skupin ze strany odcházející vlády, Fiala poznamenává, že kabinet přistoupí k opravě nařízení s přihlédnutím k těm výsledkům, které může přinést povinné očkování profesních skupin a povinnost pro věkové skupiny.„U profesních skupin známe příklady i v naší legislativě, máme například zvláštní očkování proti hepatitidě, které mají některé konkrétní skupiny (například lékaři, medici...) uloženo. Toto známe, není to experiment,“ říká Fiala.Očkování věkových skupin je však podle něj něco úplně jiného.WHO podle něj říká, že očkování má sloužit k vytvoření kolektivní imunity, která chrání společnost.„Povinné očkování dětí k takovému cíli vede, ale povinné očkování seniorů nikoliv,“ řekl Fiala s tím, že koalice od začátku říká, že nepovažuje povinné očkování za dobrý nápad, neboť svá tvrzení zakládá na konzistentním a srozumitelném přístupu.Fiala je navíc přesvědčen, že nebyly vyčerpány všechny možnosti přesvědčovat lidi.Nesouhlasí ovšem, že zpřísnění policejních kontrol dodržování restrikcí, o kterém hovořil budoucí ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan, povede k větší represi a obnaží tak skutkovou liberálnost nové vlády.„Máme-li pravidla, musíme je dodržovat. To je pravicové, konzervativní, ale především lidské. Jestli budeme mít pravidla, na kterých se domluvíme, a nebudeme je dodržovat, tak špatně dopadneme. To, že se tu nedodržují pravidla, na to si stěžuje kdekdo. Vláda se musí zasadit o to, že když něco zavede, musí to kontrolovat a vymáhat, aby to lidé dělali. Je to skutečně důležitý princip správné politiky, protože pak nemusíme zavádět drastická opatření, což my nechceme a nebudeme,“ ujišťuje Fiala.Opatření nové vlády proti růstu cen energiíRůst cen energií považuje Fiala za velký problém, který má obrovský dopad na lidi. Babišova vláda by se s tím určitě vypořádat nedokázala.„Ta navrhuje nulovou sazbu DPH, což je problematické z hlediska Evropské komise, a také to neřeší problém lidí, kterých se dnes energetická chudoba týká. Naopak by to plošně pomohlo těm, kterých se tento problém vůbec netýká, protože mají třeba fixní ceny,“ je přesvědčen.Fiala s novou vládou má ale jiný návrh. „My navrhujeme krátkodobou adresnou pomoc přes příspěvek na bydlení nebo jiný typ sociálních dávek. Stát by se měl domluvit s dodavateli poslední instance na tom, že jim poskytne půjčku, aby měli možnost snížit zálohy pro odběratele,“ vysvětluje Fiala.Toto jsou ale podle něj krátkodobá řešení, pak musí přijít řešení střednědobá a dlouhodobá.Dosáhnout by se toho mělo jednáním s Evropskou unií a vytvářením koalic se státy, které jadernou energetiku podporují.Další snahou nové vlády bude podle Fialy dostavba Dukovan a jednání s EU s cílem vrátit na trh část stažených emisních povolenek, aby došlo ke snížení jejich ceny.„Když se podíváte na vývoj posledních dvou týdnů, vidíme na něm další skokový nárůst až na 90 eur. To je něco, co bylo dřív naprosto nepředstavitelné. Před pár týdny jsme se ještě bavili o tom, že 60 eur je naprostá katastrofa, a teď ceny vyletěly do takové výše,“ diví se Fiala.Zmíněné recepty ale určitě podle něj pomohou tuhle situaci napravit, nebudou ale fungovat ze dne na den.„Jsme v situaci, kdy příští rok bude pro českou ekonomiku nesmírně těžký. Z hlediska zdražování, inflace, ale i růstu cen energií. Kdo by říkal něco jiného, tak by neříkal lidem pravdu,“ uzavřel věc Petr Fiala.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

