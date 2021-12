https://cz.sputniknews.com/20211211/lekar-odhalil-nejnebezpecnejsi-scenar-evoluce-koronaviru-16808521.html

Lékař odhalil nejnebezpečnější scénář evoluce koronaviru

Lékař odhalil nejnebezpečnější scénář evoluce koronaviru

Útok koronaviru na některé buňky imunitního systému může vést k nejnebezpečnější mutaci SARS-CoV-2, uvedl to alergolog a imunolog Vladimir Bolibok v rozhovoru... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-11T06:45+0100

2021-12-11T06:45+0100

2021-12-11T06:45+0100

svět

hiv

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1204/37/12043783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_696bc2dbe6f9ff520bdf2041b632ea50.jpg

Podle specialisty jde o křížení koronaviru s HIV, který také patří mezi RNA viry.Celkem během pandemie se v Rusku koronavirem nakazilo téměř deset milionů lidí, téměř 290 tisíc pacientů zemřelo.Podle posledních údajů WHO se po celém světě nakazilo 267 milionů lidí, 5,2 milionu z nich se nepodařilo zachránit.Doporučení na VánoceMinistr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) ve středu na Twitteru zveřejnil jedenáct doporučení k nadcházejícím svátkům. Kromě již tradičních doporučení jako větrání místností, očkování či dodržování dostatečné vzdálenosti při nákupech jsou na seznamu i rady směrem k rodinným oslavám a firemním večírkům.Ministr doporučuje, aby se lidé pro tento rok vyhnuli bujarým novoročním večírkům a ty pracovní raději úplně odložili.Pokud se necítíte fit nebo máte příznaky onemocnění covid-19, zůstaňte doma, radí ministerstvo zdravotnictví. Setkání s blízkými a přáteli doporučuje ministerstvo raději venku.Návštěvy doporučuje spíš kratší a v menším počtu lidí, dodržovat by se měly rozestupy a omezit by se měly fyzické kontakty, jako je podání rukou nebo objetí. V místnostech je třeba také více větrat, radí alespoň pět minut po každých 20 minutách. Při návštěvě u seniorů doporučuje nosit respirátor.Vzhledem k předvánočním nákupům radí nakupovat ideálně přes internet, potraviny i dárky. V kamenných obchodech pak využívat dezinfekci na ruce, dodržovat rozestupy a mít správně nasazený respirátor. Na nákupy by podle ministerstva neměla chodit celá rodina, naopak je vhodné nakoupit třeba i seniorům, aby do obchodů vůbec nemuseli.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211209/stastne-a-bezcovidove-ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-doporuceni-na-vanoce-16800180.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hiv, koronavirus