Lékař upozornil na příznaky mozkové mrtvice, které se objevují hodinu před záchvatem

„U člověka začíná probíhat narušení vědomí, jeho potlačování až do usínání. Dalším příznakem je to, že se mění řeč, objevují se v ní poruchy, stává se nesouvislou, nezřetelnou nebo pomalou, nebo dokonce člověk nemůže říct vůbec nic (to je v těžkých případech). Za třetí dochází k problémům s koordinací: člověk nemůže chodit a padá, snižuje se jeho svalové napětí v rukách i v nohách,“ vysvětlil lékař.