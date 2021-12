https://cz.sputniknews.com/20211211/leosku-bude-to-holcicka-mares-novou-fotkou-rozneznil-fanousky-a-svou-zenu-16820626.html

„Leošku, bude to holčička.“ Mareš novou fotkou rozněžnil fanoušky a svou ženu

Moderátor Leoš Mareš je otcem dvou synů z předchozího manželství. Za pár měsíců se však jemu a jeho manželce narodí první společný potomek. Tento den se pomalu... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Na něm je zachycen s malým miminkem. „Nějak to teď více vnímám,“ napsal k fotce, čímž narážel na to, že za chvíli bude trojnásobným tatínkem.Pod fotkou se objevila i reakce jeho manželky Moniky, která mu věnovala zamilovaného smajlíka.„Víš, Leošku, když čekáš dítě se spřízněnou duší, je pravda, že to vnímáš jinak. Přeji vám lásku a štěstí navěky,“ uvedla další uživatelka.Někteří již hádali, zda se Leoš s Monikou budou těšit na holčičku či na chlapečka. „Leošku, bude to holčička. Přeji vám ji, Monička bude mít parťačku a Vy nebudete na větvi z jedné avatarové princezny, ale ze dvou. Z celého srdce vám to přeji. Ať přijde kdokoliv do vašich životů, bude to nejvzácnější dar na světě. Krásný advent a kouzelné Vánoce oběma,“ napsala jeho fanynka.Někteří se dívali ve svých komentářích až do daleké budoucnosti: „Ještě silnější to bude, až se stanete dědečkem, Leoši.“„Kouzelné, z fotky je vidět, jak moc z Vás proudí láska k dětem. Těším se na Vašeho dalšího skvělého potomka. Bude stejně dobrý jako vaši synové a vy. Je to dar,“ vzkázala mu další sledující.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Jeho současnou ženou je Monika Marešová (rozená Koblížková), která dříve pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

