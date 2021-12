https://cz.sputniknews.com/20211211/londynska-policie-hleda-mladou-cesku-je-dva-tydny-nezvestna-16819046.html

Londýnská policie hledá mladou Češku. Je dva týdny nezvěstná

Londýnská policie hledá mladou Češku. Je dva týdny nezvěstná

Již dva týdny je nezvěstná Češka Petra Srncová, kterou hledá londýnská policie. Jak uvedl deník The Sun, v pátek vyzvala policie veřejnost, aby jí s pátráním... 11.12.2021

Příbuzní ženy v České republice, které kontaktovala policie, o ní rovněž nemají žádné informace. Avšak v souvislosti s jejím zmizením zadrželi policisté jednoho muže.Žena bydlí ve čtvrti Camberwell na jihu Londýna, naposledy byla viděna v práci v neděli 28. listopadu kolem osmé hodiny večerní. Kolegové ze zaměstnání nahlásili její zmizení v pátek 3. prosince, jelikož o ni měli starost. V době, kdy byla spatřena naposledy, měla na sobě mladá žena zelený kabát a červený batoh.Ke spolupráci kromě policie vyzvala i poslankyně za obvod Camberwell and Peckham Harriet Harmanová. Ta přesdílela na Twitteru výzvu od policie. Petra se objevila i v databázi pohřešovaných osob české policie.Pátrání na Slovensku se špatným koncemZe Slovenska přišla v září smutná zpráva. Záchranné složky obdržely hlášení z rolnického družstva v Závažnej Porube o tom, že na hladině žumpy byla zpozorována dvě nehybná těla. Bylo potvrzeno, že se jedná o dva nezletilé chlapce z obce Podtureň, po kterých policie pátrala od 12. září.Dva 16letí kamarádi se v sobotu 11. září vydali na výlet do lesa. Podle všeho však zabloudili a nenašli cestu zpět. Policie po nich začala pátrat. Kromě policistů po mladících pátral také Pohotovostní pátrací tým. Ten následně oznámil tragickou novinu.Hlídač, který zpozoroval těla chlapců, podal policistům jejich prvotní popis těl. Popis naznačil, že by se mohlo jednat o pohřešované chlapce, protože odpovídal tomu, co měli chlapci na sobě při odchodu na výlet do lesa. Žumpa, ve které nalezli chlapce, je od jejich domova vzdálená přibližně čtyři kilometry. Proto, co se jim mohlo přihodit, zůstává záhadou. Všichni obyvatelé byli z tragické události v šoku, protože vztahy lidí v obci jsou podle starosty velmi blízké.Starosta netušil, co se mohlo stát. Avšak pokud se chlapci nadýchali močoviny, neměli podle jeho slov šanci. „Když uklouzli nebo zakopli a spadli do žumpy s močovinou, stačil by jeden nádech na to, aby se utopili. Močovina není jako voda, má spíše konzistenci bahna. O to složitější je se z ní dostat,“ vysvětlil člen týmu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

