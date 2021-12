Měřicí přístroje ohlásily na Karvinsku zemětřesení. K tomu však nedošlo. Co to tedy bylo?

„Bylo to opravdu zemětřesení, nebyl to žádný důlní otřes. Bylo to někde u Hlučína na půl cesty mezi Opavou a Ostravou, hloubka kolem 12 kilometrů a magnituda 3,5, což už je docela silný otřes na naše poměry v České republice. Takhle silné jevy bývají v západních Čechách, ale ve Slezsku je to velmi vzácné,“ konstatoval tehdy Zedník.