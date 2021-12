https://cz.sputniknews.com/20211211/moskva-vyjadrila-sve-znepokojeni-se-soustredenim-americkych-vojsk-v-recku-16820264.html

Moskva vyjádřila své znepokojení se soustředěním amerických vojsk v Řecku

Rusko je znepokojeno soustředěním amerických vojsk na území Řecka, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov v interview pro televizní stanici ANT1. 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Rozhovor se konal v předvečer schůzky ruského prezidenta Vladimira Putina s ministerským předsedou Řecka Kyriakosem Mitsotakisem v Soči. Televizní stanice ho odvysílala v plném znění v noci na sobotu. Zpravodajka řekla, že Moskva vyjádřila znepokojení v souvislosti s novou obrannou dohodou mezi Aténami a Washingtonem, a zeptala se, co ji znepokojuje na této spolupráci.Na poznámku, že u Řecka vyvolávají stejnou reakci dodávky protiletadlových raketových komplexů S-400 do Turecka, Peskov zdůraznil, že jde o obranný systém.Řecko dříve uznalo, že S-400 je obranná zbraň.Na otázku, jestli si myslí, že by se mohlo Řecko stát vůči Rusku nepřátelským, představitel Kremlu odpověděl: „Ne, nikdy.“ Zároveň dodal, že Atény jsou zavázány okolnostmi vyplývajícími z členství v NATO. Podle jeho slov je to pro Moskvu problém, protože se aliance rozšiřuje směrem k ruským hranicím.Když mluvil o tom, jakou reakci očekává od Řecka v případě, když zavede EU proti Rusku sankce kvůli Ukrajině, Peskov prohlásil, že Moskva považuje Atény za partnera a chtěla by považovat za partnera i nadále.Podotkl, že Řecko je svrchovaná země a má právo přijímat samostatná rozhodnutí, a odpověděl takto na otázku, jestli očekává, že stát bude provádět politiku odlišnou od EU.Přes přístav Alexandrupoli probíhá nyní největší v dějinách přeprava amerických vojsk. Bude přes něj dodáno 120 vrtulníků a jeden tisíc bojových vozidel různého typu, a dorazí tam také vojáci, kteří pak zamíří do východoevropských zemí. Jak prohlásil dříve ministr národní obrany Řecka Nikolaos Panagiotopoulos, je tato základna určena pro obsluhování zájmů USA v regionu a pro lepší kontrolu. Na fóru NATO v Estonsku dříve prohlásil, že NATO má zareagovat na opatření Moskvy a „připravit se na dlouhý zápas ve svých vztazích s Ruskem“. V poslední době Kyjev a západní země pravidelně obviňují Moskvu z příprav „vpádu“ na Ukrajinu. Rusko nejednou vyvrátilo podobná prohlášení a zdůraznilo, že se jich užívá jako záminky k přesunu vojsk a techniky NATO k ruským hranicím. Podle slov Peskova nemá Moskva žádné agresivní plány a nehodlá na nikoho útočit, a přesuny vojsk na jejím vlastním území by neměly nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

