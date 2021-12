https://cz.sputniknews.com/20211211/na-slovensku-byly-odhaleny-prvni-tri-pripady-varianty-omikron-16821762.html

Na Slovensku byly odhaleny první tři případy varianty omikron

Informaci potvrdil slovenský premiér Eduard Heger a ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.„Dobrou zprávou je, že přijeli individuální dopravou, čili necestovali ani vlakem, ani autobusem. Rovněž dobrou zprávou je, že jde o plně očkované lidi a mají snadný průběh onemocnění. Podle dosavadních informací vidíme, že u očkovaných lidí je i u varianty omikron průběh velmi lehký. Samozřejmě budeme sledovat, jak se omikron chová u neočkovaných, u kterých vidíme vyšší riziko,“ konstatoval premiér.Podle něj jsou všichni tři v izolaci, sledují se jejich kontakty. Zatím je podle ministra situace stabilizovaná a pod kontrolou. Varianta omikron v sobě obsahuje více než 30 mutací a šíří se mnohem rychleji. Světová zdravotnická organizace (WHO) ho označila za znepokojivý.Povinná karanténaOd středy (1. 12.) bude po příchodu na Slovensko povinná karanténa pro všechny osoby, které se za posledních 14 dní vrátily ze zahraničí. Karanténa platí pro všechny, a to bez ohledu na očkování či překonání onemocnění covid-19. Vyplývá to z nové vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR o režimu na hranicích, která je reakcí na novou koronavirovou variantu omikron.Úřad veřejného zdravotnictví SR informoval, že pro tyto osoby prozatím neplatí žádné výjimky. Karanténu lze absolvovat doma nebo v karanténním ubytovacím zařízení. Tato pravidla se vztahují pouze na ty osoby, které přijdou na území Slovenska od 1. prosince 2021.Změna vyhlášky je bezprostřední reakcí na globálně narůstající výskyt nové varianty omikron. WHO a několik zemí včetně Slovenska zvolily princip předběžné opatrnosti a k nové variantě přistupují po zkušenostech s alfou či deltou obezřetně.Na výzvu Úřadu veřejného zdravotnictví pro cestující reagovalo více než 120 lidí. „Vzhledem k nové variantě omikron jsme přizpůsobili organizaci sekvenování vzorků tak, aby pozitivní vzorky od lidí, kteří přišli z potenciálně rizikových zemí, byly sekvenovány prioritně,“ přiblížil úřad s tím, že sekvenuje všechny pozitivní vzorky od osob, které se zaregistrovaly v systému eHranica .ÚVZ vyzval lidi, kteří za posledních 14 dní navštívili Jihoafrickou republiku, Botswanu, Namibii, Lesotho, Eswatini, Mosambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely, aby se urychleně nahlásili na e-mailovou adresu omikron@uvzsr. Uvést je potřeba jméno, příjmení, telefonní číslo a okres, ve kterém se osoba aktuálně zdržuje. Nahlášené kontaktuje příslušný regionální úřad veřejného zdravotnictví a určí další postup. ÚVZ prosí lidi, aby výzvu brali vážně a neignorovali ji.Variantu koronaviru, nyní označovanou jako omikron, poprvé identifikovali minulý týden výzkumníci v Jihoafrické republice. V uplynulých dnech ji zaznamenalo i mnoho dalších zemí, včetně Evropy. Později se však ukázalo, že ho v Nizozemsku se objevil dříve, než se předpokládalo. Vědci z celého světa se v současnosti snaží přijít na to, zda je omikron, který má oproti ostatním variantám o poznání větší množství mutací, nakažlivější, smrtelnější nebo zda dokáže odolávat očkování. Názory se prozatím liší.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

