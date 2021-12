https://cz.sputniknews.com/20211211/nejste-krestan-jurecka-vysvetloval-slova-o-povinnem-ockovani-a-znasilneni-schytal-to-jeste-vic-16826855.html

„Nejste křesťan.“ Jurečka vysvětloval slova o povinném očkování a znásilnění. Schytal to ještě víc

„Nejste křesťan." Jurečka vysvětloval slova o povinném očkování a znásilnění. Schytal to ještě víc

Povinné očkování se v poslední době stalo žhavým tématem diskuzí a olej do ohně přilil kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Před několika dny byl předseda KDU-ČSL a potenciální ministr práce a sociálních věcí ve Fialově vládě Marian Jurečka hostem podcastu Hospodářských novin Byznys & politika, kde vysvětloval postoj nové vlády k povinnému očkování. Podle jeho názoru je nucení určité skupiny lidí k očkování z hlediska potlačování rovného přístupu k lidem prakticky jako znásilnění.Co Jurečka v podcastu řekl?Šéf lidovců v podcastu mluvil o své návštěvě v Lánech, kam si jej pozval prezident republiky Miloš Zeman před jmenováním vlády jako budoucího ministra, obhajoval svůj návrh v rámci důchodové reformy, nicméně nejzajímavějším byla jeho reakce na povinné očkování a vysvětlení, proč jej nastupující vláda nechce zavést. Připomeňme, že proti povinnému očkování se také vyslovil kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek.Jurečka prohlásil, že není antivaxeřem, ale má pochopení pro lidi, kteří k vakcíně přistupují skepticky a cítí se státem k očkování tlačeni.„A pak jsme v situaci, kdy pokud máme mít z ústavy nějaký rovný přístup, tak říci, to zavedeme jen vůči skupině obyvatel například 60+, jako další věc, která úplně nesedí z hlediska vysvětlení a obhajoby. A za mě osobně, když se bavím s hodně lidmi, a já jsem člověk, který je očkován a který věří vědě, a říká pojďme se nechat očkovat, tak ale snažím se chápat člověka, který říká, že on – ne proto, že je nějaký anti ,něco‘, tedy člověk, kterému vadí systém, vláda atd., ale člověk, který je z vnitřního přesvědčení svého svědomí uvnitř přesvědčen, že tady má nějaká rizika, má nevyjasněné odpovědi a zatím se nechce očkovat nebo se nechce očkovat vůbec…, tak já to vnímám jako určitou formu, že toho člověka vlastně k tomu donutím jako prakticky znásilněním, že tomu člověku řeknu a ty musíš!“ řekl.Jaká následovala reakce?Slova Jurečky vyvolaly bouřlivou reakci na sociálních sítích, lidé ale diskutovali ne o jeho postoji k povinnému očkování, ale o zvoleném srovnání se znásilněním. Mnoho uživatelů urazilo přirovnávání lékařského postupu k protiprávnímu jednání, zvláště citlivě to vnímaly ženy.„Marián Jurečka, 40letý, bílý muž, který znásilnění nezažil, přirovnává očkování ke znásilnění. Nechť se přihlásí ten, kdo má z očkování PTSD, trauma a musí chodit k psychologovi. Uvidíme, kolik to bude lidí,“ napsala na Twitteru Georgia Hejduková.„Konečně máme způsob, jak privilegovaným hetero mužům vysvětlit znásilnění - skoro jako očkování, jen to není bezpečný, netrvá to minutu, ty věci co vás penetrujou, jsou většinou několikanásobně tlustší jež jehla a taky to lidi nedělají, aby Vás ochránili od nemoci, ale ponížili,“ ironizovala Magdalena Šipka.Vyjádření Jurečky odsoudil i bývalý předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.„Říct, že povinné očkování je skoro jako znásilnění, je od @MJureka neuvěřitelně netaktní a sprosté vůči všem, kdo se obětí znásilnění stali. Věřím, že se za to okamžitě veřejně omluví, jinak si budu muset myslet, že je to fakt neomalený debil,“ tweetoval.„Jedna věc je debata o tom, jestli má být očkování povinné, a to je legitimní. Druhá je přirovnat povinné očkování ke znásilnění. To je úplně mimo a vůbec bych se nedivil, kdyby se to některé z obětí osobně dotklo. Být panem Jurečkou, tak se omluvím,“ napsal krajský a porubský zastupitel Jakub Dedek za českou Pirátskou stranu v Moravskoslezském kraji.„Podle budoucího ministra M. Jurečky je povinné očkování něco jako znásilnění. Úplně bych mu nepřál, aby to musel jednou empiricky ověřovat,“ napsal jeden uživatel na Twitteru.„Jurečka přirovnávající očkování ke znásilnění je dokonalý příklad toho, jak se tady ze sexuálního násilí stal prostě jenom politický argument a všichni jako by zapomněli, že je to actual násilí a tak. Nádherný svět,“ uvedl Dominik Zezula.„Mám takový pocit, že s Jurečkou zažijeme ještě mnoho absurdních, doslova idiotských přirovnání, jako bylo to v podcastu Hospodářek o tom, že povinné očkování je skoro jako znásilnění. Jurečka, Zdechovský a spol. jsou typickou ukázkou toho, jak by křesťan neměl vypadat,“ dodal Jiří Hrebenar.Vytržené z kontextu, brání se JurečkaJurečka se proti kritice na Twitteru ohradil, podle něj jde o formulaci vytrženou z kontextu, což zase odmítají autoři podcastu.Manipulaci s jeho vyjádřením nicméně odmítli zase autoři pořadu. „Tak proti obvinění vytrhávání z kontextu teda silně protestuju. Kdo používá takhle silné výrazy – typu ‚znásilnění‘, ‚holocaust‘, ‚genocida‘, měl by si to umět obhájit. V libovolným kontextu,“ vymezil se novinář Petr Honzejk.Přesvědčilo ale politikovo vysvětlení ostatní? V komentářích k příspěvku se objevilo několik lidí, kteří mu vyjádřili svou podporu a pochopení.„Tak znova, nepřirovnával nic ke znásilnění. Řekl (spatra, bez rozmyslu), že když má někoho, kdo se očkování panicky bojí, tak tím, že ho donutí, že ho znásilní k tomu, aby se očkoval, že mu to nepřijde OK. V tomhle kontextu jsem slyšel použít to slovo od rodičů, ve škole,“ napsal jeden muž.„Vždyť tady jasně slyšíte, že to nepřirovnává. Donutit někoho k očkování znásilněním zcela zjevně neznamená očkování je jako znásilnění,“ dodal další.„Mariane, je to bouře ve sklenici vody. Neřekl jste nic špatně. Jen prostě někteří musejí řvát, i kdybyste řekl jen ‚dobrý den’,“ podpořil ho jiný uživatel.„Slovo násilí, donucení by byla vhodnější, znásilnění je spíše něco dokonaného. Ale sama moc dobře vím, co jsem schopná někdy říct, když mluvím spatra bez přípravy,“ okomentovala jedna žena.Mnoho lidí ale vysvětlení Jurečky nepřesvědčilo. Někteří poznamenali, že správnějším krokem by bylo jednoduše přiznat svou chybu a omluvit se.„Ovšem mám z toho textu stejný pocit jako z titulku. Pořád je to naprosto nevhodné,“ komentoval Miroslav Janda.„Omluva by byla lepší no. Každý může něco zvorat, ale změna by byla v tom, že si to přiznáte,“ napsal jiný uživatel.„Když si to přečtu celé, tak to zní úplně stejně blbě, jako když jsem četl jen titulek. Vůbec srovnání samo o sobě je totálně mimo,“ reagoval další muž.„Je mi vás líto. Fakt jo. Člověk, co místo omluvy začne kopat okolo sebe. Jste ubohý. Vy nejste křesťan,“ zaznělo.„Z toho se nevymluvíš a nesváděj to na kontext. Řekl si blbost, buď chlap, omluv se a nedělej ze sebe chudáčka!“ komentoval jiný uživatel.Připomínáme, že Jurečka v posledních měsících vzbudil pozornost několikrát. Před volbami do Poslanecké sněmovny se nechal slyšet, že uznat adopci dětí homosexuály je pro něj pro budoucí spolupráci ve vládě problém, po reakcích ale zacouval. Nedávno pak prohlásil, že bezdětní si budou muset výrazněji spořit na důchod a stát je k tomu bude motivovat, což mnozí označili za diskriminaci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

