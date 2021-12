Německý ministr zdravotnictví vyloučil vítězství nad koronavirem v nejbližších letech

https://cz.sputniknews.com/20211211/nemecky-ministr-zdravotnictvi-vyloucil-vitezstvi-nad-koronavirem-v-nejblizsich-letech-16825346.html

„Koronavirus se nám nepodaří úplně porazit v dohledné době – čtyři roky. Musíme být realističtí,“ řekl Lauterbach. Jedním z důvodů je podle něj vznik nových kmenů SARS-CoV-2. „[Nové] varianty často vznikají u lidí s nedostatečnou imunitou, autoimunitními nebo onkologickými chorobami,“ řekl ministr.Novým ministrem zdravotnictví je lékař-epidemiolog a zastánce povinného očkování. Domnívá se, že díky dobře zorganizované očkovací kampani „nebudou prakticky představovat nebezpečí ani nové varianty“ a nákaza se nebude dále šířit.Ovšem podle Lauterbachových slov, soudě podle toho, co je o novém kmeni omikronu známo, pouhé očkování bez následného přeočkování „pravděpodobně stačit nebude“. To, zda bude nutné podat čtvrtou dávku, „bude do značné míry záviset na tom, jak vážně člověk onemocněl omikronem a zda se objeví další mutace,“ řekl.Bundestag schválil požadavek na povinné očkování pro určité kategorie pracovníků v Německu: zaměstnanci zdravotnických zařízení a pečovatelských ústavů musí být plně očkováni proti covidu-19 do poloviny března 2022. Vláda také přijala pozměňovací návrhy, které rozšiřují pravomoci spolkových zemí v boji proti koronaviru, například o zavírání klubů, diskoték a restaurací a také o zrušení sportovních a zábavních akcí.Začátkem prosince se německé úřady rozhodly zpřísnit antikoronavirová omezení, zejména zakázat neočkovaným a těm lidem, kteří neprodělali koronavirus, navštěvovat nepotravinářské obchody, kina, divadla a restaurace.Podle údajů Institutu Roberta Kocha je v Německu plně proočkovaných 57,8 milionu lidí, tedy 69,5 % populace, 60,3 milionu (72,5 %) dostalo alespoň jednu dávku přípravku, absolvovalo alespoň jedno očkování. Přeočkováno bylo přibližně 22,5 % obyvatel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

