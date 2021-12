https://cz.sputniknews.com/20211211/neockovane-nevysetrime-ale-nasilniky-ano-zrudnost-ivo-valenta-byl-sokovan-vzkazy-pro-pacienty-16823971.html

Neočkované nevyšetříme, ale násilníky ano? Zrůdnost! Ivo Valenta byl šokován vzkazy pro pacienty

Český podnikatel a bývalý senátor Ivo Valenta bouřlivě reagoval na zprávy v médiích o tom, že v některých nemocnicích se objevily skandální nápisy určené pro... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Před pár dny se v českých médiích objevily informace o případech, kdy někteří lékaři údajně odmítli vyšetřovat neočkované pacienty. Podle zdroje byl jeden z takových případů zaznamenán ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde jeden z lékařů vyvěsil leták, v němž uvedl, že nebude vyšetřovat neočkované pacienty, pošle jim totiž jen elektronický recept. Své stanovisko dotyčný lékař odůvodnil tím, že má stejná práva jako pacienti. Zástupce nemocnice přitom vyvrátil, že by někdo z lékařů skutečně odmítl vyšetřit neočkované.Další případ se odehrál v pediatrické ordinaci v Bystřici, kde se objevil leták vyzývající neočkované rodiče, aby nevstupovali do čekárny. Tamní pediatrička se přitom ospravedlňovala tím, že její krok byl špatně pochopen.Předseda České lékařské komory Milan Kubek v reakci na výše uvedené incidenty poznamenal, že takové případy jsou následkem agresivity vůči zdravotníkům, kteří v současné době musí čelit zvýšenému nátlaku. Dotyčný přitom zdůraznil, že lékaři poskytují zdravotní péči každého bez ohledu na to, zda byl pacient naočkován či nikoliv.Měli by vrátit diplom, říká ValentaPodnikatel Ivo Valenta se ve svém facebookovém příspěvku důrazně ohradil vůči jednání těch lékařů, kteří dělí pacienty na očkované a neočkované. Podle slov bývalého senátora takový přístup ze strany zdravotníků je zcela nepřijatelný.Dále Valenta podotýká, že si velmi váží lékařů a všech zdravotníků, ale takové jednání ze strany některých jedinců nemůže tolerovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

