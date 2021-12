https://cz.sputniknews.com/20211211/odbornice-upozornila-na-to-jak-chytry-telefon-krade-vase-penize-16820867.html

Odbornice upozornila na to, jak chytrý telefon krade vaše peníze

Odbornice upozornila na to, jak chytrý telefon krade vaše peníze

Nejrozšířenějším způsobem krádeže peněz pomocí chytrého telefonu jsou aplikace infikované bankovním trojským koněm, který posílá platební informace uživatele... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-11T20:51+0100

2021-12-11T20:51+0100

2021-12-11T20:51+0100

zdraví

viry

aplikace

mobil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394603_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_fc29e8b67f8db7512e8f928a6cd128cd.jpg

Kromě toho aplikace, která má přístup k hovorům a sms, vám může předplatit nějaké servisy, řekla v rozhovoru pro agenturu Prime manažerka pro rozvoj byznysu skupiny společností Angara Anna Michajlovová.Může vzniknout situace, kdy aplikace požádá o povolení k využití speciálních možností, což aplikaci umožňuje jednat jménem uživatele. To je dost nebezpečné povolení, varovala spolubesednice agentury. Když ho povolíte, očekávejte útoky – například, Cloak and Dagger, Clickjackin, a také bankovních trojských koní.Abyste si nepletli právoplatná povolení, doporučila Michajlovová ochránit své osobní údaje a sledovat úniky, a také instalovat antivirové programy.IT odborník uvedl dříve hlavní pravidla ochrany informace na chytrých telefonech. To hlavní pravidlo je užívat spolehlivé heslo, které zachrání vaše údaje dokonce v případě ztráty telefonu, řekl v rozhovoru pro agenturu Prime ředitel informační a analytické agentury Telecom Daily Denis Kuskov.Považuje také za žádoucí instalaci antivirového programového zabezpečení. Avšak dokonce když máte na chytrém telefonu systémovou ochranu, je důležité opatrné zacházení s osobními a bankovními údaji. Neměli byste uchovávat na telefonu fotografie svých bankovních karet, ani je posílat pomocí messengerů nebo sms, doporučuje Kuskov.Kromě toho je třeba projevit opatrnost a podle možnosti neotevírat dopisy od neznámých osob a neklikat na neznámé odkazy, dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211210/fanousci-zatajili-dech-producent-avataru-2-prozradil-detaily-nametu-pripravovaneho-filmu-16810866.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

viry, aplikace, mobil