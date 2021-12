https://cz.sputniknews.com/20211211/slovensti-progresivci-oznacili-tamniho-ministra-financi-matovice-za-trojskeho-kone-fasistu-16819293.html

Slovenští progresivci označili tamního ministra financí Matoviče za trojského koně fašistů

Slovenští progresivci označili tamního ministra financí Matoviče za trojského koně fašistů

Místopředseda slovenského parlamentu Gábor Grendel píše o záhadném a prý tajném setkání prezidentky Zuzany Čaputové a expremiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD)... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-11T10:01+0100

2021-12-11T10:01+0100

2021-12-11T10:01+0100

slovensko

slovensko

policie

peter pellegrini

setkání

zuzana čaputová

igor matovič

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1103/08/11030862_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_f56f85d085dc7b6f632bfff57349f319.jpg

Grendel v případě vyjádření Čaputové a Pellegriniho nevěří v náhody a prý jde už o druhou „shodu náhod“. „Pamatujete si můj nedávný status o zvláštní shodě náhod, když v jeden a tentýž den si Peter Pellegrini v rádiu zahrál na zodpovědného státníka (vyzval 60+ k očkování, distancoval se od extremistů) a prezidentka Zuzana Čaputová zkritizovala premiéra Eduarda Hegera za řízení koaliční vztahů a pandemie?“ ptá se Grendel fanoušků.Podle Grendela jen před pár dny a předtím, než se tyto události odehrály, měl prezidentku navštívit právě Pellegrini. „Jak říká klasik: Kdyby dolaďovali své nejbližší kroky ve prospěch opozičního lídra Pellegriniho a v neprospěch premiéra Hegera, nevypadalo by to jinak,“ zakončil ostře status místopředseda parlamentu.Toho v jeho domněnkách podpořil i sám šéf hnutí OĽaNO a nynější ministr financí SR Igor Matovič, který dodal, že to prý Čaputová dělala už na jaře.Čaputovou v případě odpovědi na tento Grendelův status zastoupil její poradce pro komunikaci Martin Burgr, který má na celou věc jasný názor a překvapilo ho chování Grendela.Dodává, že jednání s politiky patří k běžné práci prezidentky. „Konstatovat z toho nějaké závěry o koordinovaných krocích, jen proto, že se něco stalo ve stejnou dobu, je pouze projevem domýšlivosti. Není překvapující, pokud to přichází ze strany konspiračních médií nebo politiků, překvapuje mě však, když taková konstatování přicházejí i od místopředsedy parlamentu,“ diví se Burgr.V Hlasu-SD považují za přirozené, že prezidentka republiky komunikuje i na neformální úrovni s klíčovými politickými představiteli. „Včetně lídra preferenčně nejsilnější opoziční strany. Obsah neoficiálních setkání Peter Pellegrini nikdy nekomentoval, ani jako předseda vlády, ani jako opoziční poslanec. Na kritiku vlády a jejího neexistujícího předsedy nepotřebuje ani paní prezidentka, ani Peter Pellegrini žádné konzultace, protože neschopnost vlády bije do očí každému jednomu člověku na Slovensku,“ píše se ve stanovisku strany Hlas.Po této kauze se už začínají ozývat i progresivci, z nichž kandidatura Zuzany Čaputové vzešla. Bývalý předseda politického hnutí Progresivní Slovensko Michal Truban řekl, že vládní koalice by po sobě měla uklidit Matoviče a že on sám je trojským koněm opozice a fašistů. „Trapnými konspiracemi se navážejí do prezidentky, protože si neumí u sebe uklidit Matoviče. Dokud na to nenaberou odvahu, bude nás všechny táhnout pod vodu a pomáhat HlasoSměru. Kromě toho je to nedůstojná ostuda,“ píše na sociální síti Truban.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211208/osamely-hlas-v-zaplave-demagogie-forbes-zaradil-caputovou-mezi-stovku-nejvlivnejsich-zen-sveta--16789982.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, policie, peter pellegrini, setkání, zuzana čaputová, igor matovič