https://cz.sputniknews.com/20211211/telicka-prozradil-roli-sefa-sudetskych-nemcu-posselta-pri-vstupu-cr-do-eu-zahradil-se-tomu-vysmal-16827498.html

Telička prozradil roli šéfa sudetských Němců Posselta při vstupu ČR do EU. Zahradil se tomu vysmál

Telička prozradil roli šéfa sudetských Němců Posselta při vstupu ČR do EU. Zahradil se tomu vysmál

Bývalý europoslanec Pavel Telička na svém Twitteru promluvil o přínosu předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta v procesu integrace Česka... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-11T22:13+0100

2021-12-11T22:13+0100

2021-12-11T22:14+0100

česko

miloš zeman

sudetští němci

pavel telička

jan lipavský

jan zahradil

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/857/26/8572615_0:0:1418:798_1920x0_80_0_0_c475c805ef1804bbda54588bbdb10408.jpg

Tento týden se definitivně potvrdily předpoklady o osobnosti kandidáta do vlády, vůči němuž má prezident Zeman výhrady. Zcela očekávaně se tímto politikem stal pirát Jan Lipavský, který se uchází o funkci ministra zahraničních věcí. Jako jeden z důvodů odmítavého postoje českého prezidenta vůči Lipavskému byl uveden jeho návrh na organizaci Sudetoněmeckých dnů na území České republiky.Bývalý pirátský poslanec a adept na ministra zahraničí není jediným českým politikem, který má ke konání sněmu sudetských Němců v Česku pozitivní stanovisko. Tím dalším je bývalý evropský komisař a někdejší místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který na svém twitterovém účtu mimo jiné pozitivně ohodnotil roli předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernda Posselta při vstupu Česka do Evropské unie a odkázal na článek obsahující kritiku Miloše Zemana ze strany sudetských Němců.Ve svém následujícím tweetu Telička vyjádřil svou jednoznačnou podporu uspořádání Sudetoněmeckých dnů v České republice.Skutečná role PosseltaProhlášení Pavla Teličky nezůstalo bez povšimnutí ze strany současného europoslance a bývalého prvního místopředsedy ODS Jana Zahradila, který napadl argument svého oponenta ohledně role Posselta během vstupu Česka do EU.Následná diskuze mezi dvěma politiky souběžně probíhala jak na stránce Teličky, tak na stránce Zahradila. Telička totiž s argumentem Jana Zahradila nesouhlasil a apeloval na to, že přínos Posselta leží v jiné rovině.Člen ODS nenechal bez komentáře ani tyto Teličkovy argumenty. Podle jeho názoru Posselt nejenže nehrál žádnou konstruktivní roli, ba naopak, přispěl k vytvoření kontroverzního návrhu na zrušení Benešových dekretů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, sudetští němci, pavel telička, jan lipavský, jan zahradil, evropská unie (eu)