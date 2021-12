https://cz.sputniknews.com/20211211/velke-zklamani-a-neprilis-pozitivni-vzpominka-zahradil-promluvil-o-vztahu-k-vaclavu-havlovi-v-ods-16819713.html

Velké zklamání a nepříliš pozitivní vzpomínka. Zahradil promluvil o vztahu k Václavu Havlovi v ODS

Velké zklamání a nepříliš pozitivní vzpomínka. Zahradil promluvil o vztahu k Václavu Havlovi v ODS

Europoslanec tvrdí, že ve straně je stále nemálo těch, kdo Havlovi neodpustili proslulý rudolfinský projev kritizující někdejší Klausovou vládu.„V ODS je určitě část lidí, samozřejmě teď neřeknu, jak velká, která tento názor nesdílí. Narážím na to, že se v minulosti odehrály věci, kterých byl pan prezident Havel účasten. Zejména pokud šlo o pád vlády Václava Klause a jeho slavný, nebo spíše neslavný, rudolfinský projev. Někteří z nás si to i po skoro 25 letech stále pamatují. Tehdy to pro mnohé z nás bylo skutečně velké zklamání, a proto v nás tato nepříliš pozitivní vzpomínka na Václava Havla zůstala,“ uvedl Zahradil.Není proto podle něj příliš spravedlivé hovořit za celou ODS, že má k Havlovi blíže, než tomu bylo v minulosti.Na druhou stranu si zase myslí, že by také nebylo správné tvrdit, že dnešní ODS je Václavu Havlovi vzdálená.„Jsou v ní lidé, jako je právě pan Vystrčil, kteří mají k Havlovi blízko nebo se nějakým způsobem snaží oživit jeho odkaz. A současně do strany patří lidé, kteří k němu mají mnohem rezervovanější přístup, jako třeba já. Ale zatím se stále nějak vejdeme pod jednu střechu,“ poznamenal Zahradil.Odmítnutí LipavskéhoZahradil se také vyjádřil k včerejší události, kdy se stalo definitivně jasno, že prezident nejmenuje Piráta Jana Lipavského ministrem zahraničí, zatímco budoucí premiér Petr Fiala je odhodlán podat proti tomuto rozhodnutí kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu.Europoslanec nevěří, že by kompetenční spor kvůli jednomu ministrovi zapříčinil nějaké průtahy se jmenováním celé koalice.„Nyní jsme skoro dva měsíce po volbách, takže už je opravdu nejvyšší čas. Koaliční dohoda je hotová, stejně tak programové prohlášení, kandidáti na ministry jsou navrženi. Není už tedy na místě se jmenováním vlády otálet. Kompetenční spor nemůže posunout o další týdny, ne-li měsíce,“ tvrdí Zahradil s tím, že by vláda v každém případě mohla začít fungovat,a to i souběžně s probíhajícím sporem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

