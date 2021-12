https://cz.sputniknews.com/20211211/zacharovova-reagovala-na-plany-cia-zamerit-se-na-rusko-a-cinu-16826036.html

Zacharovová reagovala na plány CIA zaměřit se na Rusko a Čínu

Zacharovová reagovala na plány CIA zaměřit se na Rusko a Čínu

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová okomentovala informaci, že CIA hodlá revidovat metody přípravy rozvědčíků, aby se zaměřila na Rusko a... 11.12.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve o tom informovala CNN s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Uvádělo se, že Ústřední zpravodajská služba se již více než 20 let zaměřuje na boj proti terorismu. Mnoho bývalých důstojníků mluví o nutnosti vrátit se k tradičním „tichým“ činnostem, které jsou potřeba ke shromažďování výzvědných informací o „složitých“ státech.Podle zdrojů televizního kanálu tato změna umožní CIA zajistit dobrou práci rozvědčíků daleko za hranicemi Spojených států, zejména v západoafrických zemích, do kterých Čína aktivně směřuje své investice. Důstojníci absolvují přípravu podle své specializace pro konkrétní geografický region. Zvláštní pozornost bude věnována výuce místních jazyků a také řešení specifických problémů, na něž může pracovník v dlouhodobé perspektivě narazit.CIA navíc přiláká více rodilých mluvčích mandarínštiny (nejběžnějšího dialektu čínštiny), investuje do technologií a zaměří se na shromažďování informací o lidech. Jak přesně se nové metody promítnou do práce odboru ohledně Ruska, televizní kanál nezmiňuje.Agentura svou činnost zaměřila na boj proti terorismu po teroristických útocích z 11. září 2001. Podle některých zdrojů budou nové metody přípravy znamenat návrat k linii před rokem 2001.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

