https://cz.sputniknews.com/20211211/zelenskyj-obvinil-evropu-z-vytvareni-kultu-ruska-16818463.html

Zelenskyj obvinil Evropu z vytváření „kultu Ruska“

Zelenskyj obvinil Evropu z vytváření „kultu Ruska“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si myslí, že Evropa sama vytváří kult Ruska, když se přiznává, že se ho bojí. 11.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-11T08:34+0100

2021-12-11T08:34+0100

2021-12-11T08:34+0100

svět

ukrajina

rusko

eu

volodymyr zelenskyj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/13488541_0:0:1043:588_1920x0_80_0_0_36a445186885e4458a1dfc9ae5373f91.jpg

„Tam má člověk jednu z nejmohutnějších armád světa, tak se stalo. Sami jsme vinni. Říkal jsem to upřímně našim evropským kolegům. Ti všichni říkají, že Rusko je velmi mocné, že je silné. A kdo ho dělá takovým? Vy všichni, když se bojíte. Vy všichni o tom mluvíte v médiích, a pak i prezident RF věří, že si Rusko může dělat, co chce. My sami to děláme, všichni spolu… Sami vytváříme ten kult,“ řekl Zelenskyj v interview pro televizní stanici 1+1 v pátek.Také podle jeho slov je v Evropě dost zemí, které trpí sankční politikou vůči RF.Ukrajinský prezident dříve prohlásil, že jeho země pokračuje ve své cestě do NATO, „je tam ale závora“, která se nedá obejít. „Pokračujeme ve své cestě do NATO. Jdeme, ale je tam závora. Vidíme ji, nebo ne? Nebo je nám to jedno? Obejdeme tu závoru? Obejít se ale nedá,“ řekl Zelenskyj v pátek v interview pro televizní stanici 1+1. Když mluvil o perspektivách členství v NATO, ukrajinský prezident prohlásil, že důležité je, co rozhodne ukrajinský lid.„Prezident Biden řekl veřejně, že NATO a členství v alianci – to není volba USA ani RF, ani jakékoli jiné země aliance. To je volba ukrajinské společnosti, volba občanů Ukrajiny… Nedodal bohužel, že rozhodují o tom nikoli občané Ukrajiny, ale právě země, o nichž jsem už hovořil… Myslím si, že je důležité, co si myslí ukrajinský lid,“ řekl Zelenskyj v interview pro televizní stanici 1+1 v pátek večer, když odpovídal na poznámku, že RF je znepokojena tím, že se Ukrajina může stát členskou zemí NATO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211210/moskva-navrhla-usa-zpusob-jak-se-vyhnout-opakovani-karibske-raketove-krize-16816654.html

ukrajina

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, eu, volodymyr zelenskyj