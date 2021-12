https://cz.sputniknews.com/20211212/bayraktar-na-ukrajine-dokaze-kyjev-vyrabet-letecke-zabijaky-puvodem-z-turecka-16832796.html

Bayraktar na Ukrajině. Dokáže Kyjev vyrábět letecké zabijáky původem z Turecka?

Bayraktar na Ukrajině. Dokáže Kyjev vyrábět letecké zabijáky původem z Turecka?

Ukrajina potenciálně dokáže vyrábět vojenské drony, ale existují určité otázky. Do jaké míry budou ukrajinské a do jaké turecké? Dokáže Kyjev navrhnout něco... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-12T19:43+0100

2021-12-12T19:43+0100

2021-12-12T19:43+0100

názory

rusko

ukrajina

turecko

bezpilotní letoun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/16833038_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_b535f3b65207b238c9020a3a57dac2b3.jpg

Na Ukrajině zahajují výstavbu továrny na výrobu vojenských bezpilotních strojů. Informoval o tom prezident Volodymyr Zelenskij na vojenské přehlídce u příležitosti 30. výročí ozbrojených sil Ukrajiny. V zásadě nejde o nic nové. O tom, že Turecko plánuje zahájit výrobu svých Bayraktar TB-2 v ukrajinském Nikolajevu (Mykolajivu) psala média již v dubnu. Připomeneme, že tyto drony nakoupil předtím Kyjev od Ankary a již použil na Donbasu.Jaký význam má tato událost?S motory je to všechno v pořádkuZačneme tím, že z hlediska technologie je výroba dronů značně jednodušší než výroba pilotovaných bojových letadel. Proto se na tomto poli objevují zcela noví, pro světový letecký trh nečekaní hráči. Předtím bychom jen těžko mohli označit Turecko za vážného výrobce letounů, avšak turecké taktické útočné a průzkumné útočné bezpilotní stroje byly nejen prezentovány na výstavách, ale také v reálných bojových akcích během konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem v roce 2020, a nejen tam. Právě Bayraktar byl nejlepší ilustrací toho, jak mohou nové společnosti vážně vytlačit z tohoto pole přední světové výrobce a poskytnout potenciálním zákazníkům značně účinnější a levné řešení vybavení letectva moderními bezpilotními letouny.Ale nebudeme pořád mluvit o Turecku, když jde o Ukrajinu.Ukrajina vyráběla do roku 2015 samostatně a spolu s Ruskem letadla. Za sovětských časů byla ve světě známá kyjevská konstrukční kancelář Antonova, která vyráběla největší transportní letadla An-22 Antej, An-124 Ruslan, a An-225 Mrija. Zrušení vztahů s ruským leteckým průmyslem způsobila, že výroba nových letadel byla prakticky zastavena. Avšak výrobní potenciál a zkušenosti z organizace letecké výroby na Ukrajině samozřejmě zůstaly. Navíc je ukrajinský podnik Motor Sič výrobcem motorů pro letouny všech druhů. Je to úspěšná společnost, která dnes pracuje převážně na export.Stojí za zmínku, že Motor Sič a státní podnik Ivčenko-Progress podepsaly letos s tureckou společností Baykar Makina smlouvu o dodávkách motorů pro bezpilotní stroje MIUS a Akinci.Zkrátka, vlastní motory mají ukrajinské drony zabezpečené, což je velké plus.S ostatním je to složitější.Ukrajina potřebuje 300 dronůTady jsou otázky, na které zatím neznáme odpověď: vydá se ukrajinská továrna po cestě montáže hotových dílů z Turecka se svými motory, anebo to bude montáž se samostatnou výrobou aspoň některých součástek, anebo vůbec úplný výrobní cyklus?S druhým a třetím mohou vzniknout problémy, poněvadž Ukrajina nevyrábí dnes velký počet komponentů budoucích dronů , i když teoreticky může jejich výrobu zavést.Experti poukazují na to, že by to bylo možné na základě společnosti Antonov, i když je fakticky v bankrotu a téměř zničená. Je to skutečně tak, jiná věc je, že na výrobu bayraktarů nejsou kapacity Antonova potřebné, stačí relativně menší výrobny.Zkrátka Ukrajina potenciál má. Jenže jestli má dost politické vůle, zdrojů a odolnosti vůči korupci, která je jedním z hlavních neštěstí Ukrajiny a samozřejmě nepřispívá k dobytí světového trhu bezpilotních strojů.Když ale nebudeme mluvit o exportu, ale o vlastních ukrajinských potřebách, nedokážou drony nahradit bojové letectvo, proto dříve nebo později vyvstane před Kyjevem problém nahrazení stíhaček, bombardérů, víceúčelových útočných letounů, vrtulníků a transportních letadel. S ohledem na zrušení vztahů s ruským vojenským průmyslem se může Kyjev obrátit na evropské, americké, a dokonce možná na čínské výrobce, když bude na to mít dost peněz. Avšak díky tomu, že část úkolů letectva, průzkumné a útočné budou plnit drony, a také díky modernizaci a opravám, může se Ukrajina pokusit o maximální odročení termínů obnovení leteckého parku. Myslím, že se celková potřeba ukrajinských ozbrojených sil dá odhadnout na 200-300 dronů. Toto množství by mohlo zajistit možnost vedení bezpilotních válečných akcí, dokonce velmi intenzivních.„Využívají“ Turci Ukrajince?Existuje mínění expertů, že základ spolupráce Turecka a Ukrajiny ve výrobě dronů spočívá prostě v přání Ankary získat technologii úplného cyklu výroby leteckých motorů pro vlastní drony. Turecko má výrobu zaměřenou na součástky leteckých motorů, avšak úplný cyklus zatím zajistit nedokáže, ale velmi si přeje lokalizovat tuto výrobu. Teorie o Ukrajině jako o "dojné krávě" má právo na existenci, avšak, jak se mi zdá, pro Ankaru je mnohem jednodušší (a levnější) spolupráce s Kyjevem. Proč? Protože například Čína, která nemá problémy s financemi, potřebovala na zavedení výroby vlastních leteckých motorů 30 let. Turecko tolik času nemá. Ani tolik peněz.Ankara ostatně měla jisté problémy, když Kanada zrušila povolení na export bezpilotních technologií do Turecka kvůli konfliktu v Náhorním Karabachu, kde byly použity bayraktary.Turecká strana tenkrát ostatně ujistila, že dokáže vyrábět všechny tyto součástky doma.Drony „starých Ukrajinců“ ohrožují Rusko?Jsou potenciální ukrajinské drony hrozbou pro Rusko? Zřejmě ne, když zanalyzujeme výsledky útoků dronů nelegitimních ozbrojených jednotek na syrskou leteckou základnu Hmímím, na které mají ruskou protivzdušnou obranu. Ochrana před drony je dobře známá, je to komplexní protivzdušná obrana s radary a protileteckými systémy několika druhů obrany.A nakonec něco z oblasti absurdity. Někde na internetu bylo zveřejněno tvrzení, že Bayraktar TB2 je stoprocentní ukrajinský elaborát prodaný Turecku kvůli nedostatku peněz na vlastní výrobu.Necháme tuto hypotézu milovníkům žertů ze série „Adam a Eva byli Ukrajinci.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211123/ukrajinske-ozbrojene-sily-vypracovaly-novou-taktiku-pouziti-bayraktaru-a-javelinu-16617622.html

https://cz.sputniknews.com/20211211/v-usa-promluvili-o-problemech-s-americkymi-fgm-148-javelin-na-ukrajine-16822701.html

https://cz.sputniknews.com/20211204/bloomberg-odhalil-detaily-dodavek-tureckych-dronu-na-ukrajinu-16736161.html

rusko

ukrajina

turecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitrij Korněv https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

rusko, ukrajina, turecko, bezpilotní letoun