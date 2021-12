https://cz.sputniknews.com/20211212/bylo-zjisteno-kolik-davek-vakciny-pfizer-je-potrebnych-na-ochranu-pred-omikronem-16829330.html

Bylo zjištěno, kolik dávek vakcíny Pfizer je potřebných na ochranu před omikronem

Bylo zjištěno, kolik dávek vakcíny Pfizer je potřebných na ochranu před omikronem

Odborníci z velkého izraelského zdravotnického střediska Chaima Shiby prozkoumali účinnost třetí „booster“ dávky vakcíny Pfizer proti kmenům koronaviru omikron... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-12T14:59+0100

2021-12-12T14:59+0100

2021-12-12T14:59+0100

svět

koronavirus

lékař

vědci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/15480333_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_60e3a8df99c80dc23fbbe20e809b6d60.jpg

Za účelem průzkumu rozdělili očkované zaměstnance střediska na dvě skupiny. První tvořili ti, kdo dostali druhou injekci před pěti nebo šesti měsíci, druhou ti, kdo již dostali třetí dávku.Lékaři prozkoumali sérum krvi v obou skupinách a porovnali schopnost protilátek k neutralizaci kmenů omikron a delta.Jedna z vedoucích této práce, profesorka Gili Regev Yohaj sdělila na tiskové konferenci, že lidé, kteří dostali druhou dávku vakcíny před pěti nebo šesti měsíci, nemají žádnou neutralizující schopnost proti omikronu, ale mají ochranu před deltou. Tuto situaci označila za znepokojivou.Profesorka zdůraznila, že vědci zatím nevědí, jestli ochrana po čase klesá, má to být předmětem dalšího výzkumu.Evoluce koronaviruKoronavirus potřebuje absolvovat dvě stadia evoluce než se změní v sezónní infekci, prohlásil virolog, dopisující člen Ruské akademie věd Pjotr Čumakov.„První fáze je posílení nakažlivosti a patogenity. Souvisí to s tím, že se virus začíná adaptovat na lidskou populaci a dosahovat optimálního režimu replikace, poněvadž se prostředí člověka liší od prostředí netopýra,“ sdělil odborník v rozhovoru pro Ura.ru. Adaptuje se na lidi změnou jistých složek, vysvětlil akademik.„Dobrá fáze spočívá ve snížení patogenity, když poté, co se virus adaptoval, začíná pokles patogenity. Je to přechod do obvyklé formy sezónních infekcí,“ dodal Čumakov.Učinil předpoklad, že vznik varianty omikron může svědčit o druhé etapě evoluce.Světová zdravotnická organizace přijala podle závěrů mimořádného zasedání koncem listopadu rozhodnutí o klasifikaci nové varianty koronaviru objevené v JAR, která vzbuzuje znepokojení. Nový kmen B.1.1.529 označila WHO řeckým písmenem omikron.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211207/koronavirova-situace-je-v-praze-horsi-nez-v-sydney-stezuje-si-filmovy-thor-16771060.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, lékař, vědci