„Dara ulovila medvěda, pardon Nedvěda.“ Bylo to naopak, stěžuje si Rolins na bulvár

Známá zpěvačka Dara Rolins nedávno přiznala, že má vztah s českým fotbalistou Pavlem Nedvědem.

K mediálnímu zájmu o jejich vtah se Dara Rolins vyjádřila na svém účtu na Instagramu. Přišlo totiž to, na co se zamilovaný pár netěšil – medializace vztahu.„Jen nevím, kdo je na tom hůř… či ti, kterých to vůbec nezajímá a vyskakuje to na ně i z konzervy, nebo my, kterých životy dopodrobna rozpitvávají. Jako kdyby chtěl někdo od vás uslyšet názor na to, zda se k sobě s manželem nebo přítelkyní dost hodíte, nebo jste trvali na tom, aby ale opravdu všichni podrobně věděli seznam vašich bývalých vztahů a byli obeznámeni s výčtem vašich omylů a chyb. To je předci žúžo, to chceš,“ píše dál Dara.Z jejího příspěvku vyplývá, že to určitě nebude ledajaká náhodná známost, ale vážný vztah.„Každopádně těm, kteří se radují s námi a přejí nám to, děkujeme. I my jsme jenom lidé, máme rodiny, děti, minulost i sny. Nejsme dokonalí, ale myslím, že máme oba srdce na pravém místě. I proto svého ,nového’ muže miluji a stejně jak on při mně, stojím i já při něm. V dobrém, i ve zlém,“ napsala Dara Rollins na svém Instagramu.Na tento její příspěvek zareagovala i další slovenská kráska – Andrea Verešová.„Krásně jsi to napsala – a jako vždy vystihla. Držím palce a přeji vám hlavně hodně pohody, lásky a štěstí,“ vzkázala jí Verešová.Mnoho uživatelů poznamenalo, že netřeba brát ohled na to, co si myslí ostatní.„Vy jste strůjci svého života, to, co si myslí ostatní, vás nemusí zajímat,“ píše další.Někteří si zavtipkovali i na to, že je teď Dari a její lásky plný bulvár.„Kdybych si měl vybrat, či na mě bude vyskakovat covid nebo Vy, beru Vás a Vaší lásku! Jste krásní,“ vzkazuje ještě jedna uživatelka.„Se divím, že taková vědomá žena jako ty, vůbec řeší bulvár. Hlavně, že jste šťastní,“ zní dál.První potíže?Poradce prezidenta v Juventusu Turín žije v Itálii. Začíná se totiž spekulovat o tom, kde bude zamilovaný pár žít. Kromě toho, oba nerozhodují pouze sami za sebe, ale i za své děti. Zmiňme, že Rolins má 13letou dceru Lauru a Nedvěd má dvě děti, syna Pavla a dceru Ivanu. S Nedvědem žijí v Itálii i jeho děti. Reakce jeho dcery však možná Daru nepotěší, ta se totiž stěhovat do Česka nehodlá.„Žádné stěhování do Čech rozhodně v plánu nemáme,“ uvedla dcera Ivana pro web Život v Česku.Otázkou tedy zůstává, jak bude vztah Dari Rolins a Pavla Nedvěda dál pokračovat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

