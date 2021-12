https://cz.sputniknews.com/20211212/fiala-musi-prokazat-sve-vyjednavaci-schopnosti-podle-schillerove-ho-ceka-dulezity-ukol-16830920.html

„Fiala musí prokázat své vyjednávací schopnosti.“ Podle Schillerové ho čeká důležitý úkol

V nedělní Partii na CNN Prima NEWS promluvila končící ministryně financí Alena Schillerová o tom, že budoucího premiéra Petra Fialu čeká první důležitý úkol... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

V týdnu prohlásil prezident, že kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský je pro něj problematický a odmítá ho jmenovat. Ve svém stanovisku Zeman mimo jiné poznamenal, že u některých dalších kandidátů se ukázalo, že jim chybí odborná kompetence pro řízení jim přisouzených resortů, protože se v minulosti nevěnovali příslušné problematice.Zeman ovšem nechce překážet ustavení nové vlády, a proto neodmítne svůj podpis na jmenování těchto osob. Tímto stanoviskem chce zejména upozornit současného předsedu vlády na problém nízké odbornosti navržených ministrů.Výjimku ovšem činí osoba Jana Lipavského. Zeman jej odmítá jmenovat ze čtyř hlavních důvodů. Jako první uvádí prezident nízkou kvalifikaci tohoto kandidáta na ministra zahraničních věcí.Podle prezidenta je problém, že Lipavský absolvoval pouze bakalářské studium a podle týdeníku Euro jeho závěrečná bakalářská práce byla hodnocena nejhorší možnou známkou, stojí ve stanovisku prezidenta. Mezi dalšími důvody odmítnutí Lipavského jako ministra patří podle Zemana jeho distancovaný postoj ke spolupráci v rámci Visegrádské čtyřky a také ke vztahu s Izraelem. To je však, jak upozorňuje Zeman, v rozporu s připravovaným programovým prohlášením nové vlády.Další příčinou, která ovlivnila Zemanovo rozhodnutí, je veřejný návrh Jana Lipavského, podle něhož by se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky.Právě na tuto skutečnost reagovala ve dnešní Partii Alena Schillerová. „Fiala musí prokázat své vyjednávací schopnosti. Ukáže se, jestli je Fiala schopen pana prezidenta přesvědčit, což bude jeho první velký úkol. Jestli se mu to nepodaří, tak je jediná šance, jmenovat vládu bez Lipavského,“ uvedla.Nesmyslné důvodyKromě Schillerové byl hostem pořadu i šéf Pirátů Ivan Bartoš. Podle jeho slov vláda na jmenování Jana Lipavského trvá a důvody pro nejmenování označil za nesmyslné. On sám je přesvědčen, že prezident nemá právo odmítnout kandidáta.Vláda je podle Bartoše odpovědná Snemovně, nejsme prezidentský systém, uvedl. Dodal, že pokud se někomu nelíbí něčí politický názor nejedná se o důvod, který by mohl prezident použít. Bartoš doplnil, že hlavním důvodem Zemanových výhrad k Lipavskému je Rusko a Čína.Podle jeho slov zůstává Lipavský jediným kandidátem na ministra zahraničí. Pakliže by se tak nestalo, řešením pro novou vládu je prý kompetenční žaloba.Schillerová má však na věc jiný pohled. Podle ní není nic výjimečného na tom, že prezident má výhrady ke kandidátovi. V minulosti se podle ní chovali stejně i exprezidenti Václav Klaus a Václav Havel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

