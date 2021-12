https://cz.sputniknews.com/20211212/ivana-gottova-zverejnila-archivni-zimni-foto-karla-gotta-na-snimku-stavi-s-dcerkami-snehulaka-16838650.html

Ivana Gottová zveřejnila archivní zimní foto Karla Gotta. Na snímku staví s dcerkami sněhuláka

Manželka zesnulého zpěváka Karla Gotta Ivana potěšila všechny jeho fanoušky. Na Instagramu totiž zveřejnila archivní foto ze zimy, které zachycuje Karla Gotta... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

Vdova po zpěvákovi v příspěvku prozradila, jak fotka vznikla. „Milí Karlovi příznivci, přeji vám krásnou a pohodovou třetí adventní neděli a připojuji jednu zimní fotku z chalupy z roku 2018 s krátkou vzpomínkou…“ napsala nejprve Ivana Gottová.Pokračovala s tím, že když nasněžilo a jejich dcery před chalupou tradičně postavily sněhuláka, připomnělo jim to náladou romantické obrázky Josefa Lady, které podle ní měl Karel už od dětství moc rád.Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a fanoušci byli dojatí. „Krásné a dojemné zároveň. Pohodový čas adventní vinšuji,“ zněl jeden z komentářů. „Krásný a pohodový předvánoční čas a děkujeme, že na nás myslíte,“ napsala další uživatelka.Někteří sledující zase napsali, že na Karla neustále vzpomínají. „Moc děkuji za foto. Stále vzpomínáme a též přeji zdraví celé rodině.“„I vám a dcerkám paní Ivanko krásné vánoční svátky přeji. Ať jsou plné lásky, porozumění a hlavně zdraví. Ať vám Ježíšek donese dárečky, po kterých toužíte,“ uvedla další sledující.Karel GottGott se narodil 14. července 1939 v Plzni. Byl to český šlágrový zpěvák, herec, malíř a mnohonásobný držitel ocenění Zlatý slavík, po roce 1996 pak Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42.Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta. Vydal celkem 293 sólových alb v zahraničí i na domácí scéně. Kromě Slavíků získal více než 120 televizních ocenění, 8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách hitparád a prodeje desek. Nazpíval celkem 978 písní.Pokud jde o jeho osobní život, byla jeho manželkou Ivana Gottová, s níž měl dvě dcerky – Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Se starší Charlottkou nazpíval duet s názvem Srdce nehasnou. Zpěvák má ale již dvě dcery z předchozích vztahů, a to Dominiku a Lucii. Mistr se dokonce stal už i dědečkem. Vnoučka mu porodila jeho dcera Lucie.Karel Gott zemřel ve věku osmdesáti let poté, co prohrál zápas s leukémií. Slavík zesnul doma na Bertramce, a to před půlnocí 1. října 2019. Uctít jeho památku na Žofín přišlo přes padesát tisíc lidí. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v sobotu 12. října v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Ve stejný den byl vyhlášen státní smutek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

