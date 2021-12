https://cz.sputniknews.com/20211212/jak-deti-vyrostly-princ-william-a-kate-middletonova-sdileji-vanocni-prani-foto-16823831.html

Jak děti vyrostly! Princ William a Kate Middletonová sdílejí vánoční přání. Foto

Jak děti vyrostly! Princ William a Kate Middletonová sdílejí vánoční přání. Foto

Kate Middletonová a princ William potěšili fanoušky vánoční pohlednicí. Rodina je na snímku na dovolené v Jordánsku. 12.12.2021, Sputnik Česká republika

Na obrázku jsou vévoda a vévodkyně z Cambridge obklopeni dětmi a šťastně se usmívají. Princ William drží jednu ruku na koleni své ženy a druhou rukou objímá šestiletou princeznu Charlotte, která je po jeho pravici.Kate Middletonová zase jednou rukou spočívá na manželově koleni a druhou objímá osmiletého prince George, který sedí po její levici. Před nimi se usadil princ Louis.Kate Middletonová žila se svou rodinou v Jordánsku jako dítě, od roku 1984 do roku 1986. V té době Michael Middleton pracoval v zemi pro British Airways, uvádí Express.Meghan Markleová a princ Harry by mohli následovat příkladu vévodů z Cambridge a sdílet vánoční přání. Fanoušci na něm mají šanci uvidět maličkou Lilibet.Předtím vévodkyně z Cambridge vyšla na veřejnost v šarlatových šatech a upoutala pozornost novinářů. Její fotografie zveřejnil Daily Mail.Devětatřicetiletá Middletonová se spolu se svým manželem princem Williamem podílela na natáčení vánočního pořadu Together at Christmas, který každoročně vysílá televizní kanál BBC.Paparazziové zachytili vévodkyni v červených kabátových šatech v mididélce, které stojí asi tři tisíce liber, a lodičkách na podpatcích stejné barvy. Jako doplňky zvolila vévodkyně semišovou kabelku značky Miu Miu v hodnotě 640 liber šterlinků a diamantové náušnice.O zevnějšku manželky prince Williama začali čtenáři publikace diskutovat v komentářích pod obrázky. „Tři tisíce liber jsou neodpustitelné v době, kdy rodiny hladoví a důchodci umírají zimou,“ „Šaty za tři tisíce liber na člověku, který nepracuje. To si dělá srandu,“ „Kate je zástupkyní privilegované společnosti,“ „Což takhle koupit si kabát za 100 $ a zbytek peněz věnovat lidem v nouzi?“ rozhořčovali se.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

