Julian Assange v průběhu soudního jednání prodělal mrtvici, sděluje jeho snoubenka

Zakladatel WikiLeaks Julian Assange prodělal mozkovou mrtvici v britské věznici se zvýšenou ostrahou Belmarsh, píše tisk Mail on Sunday, odkazuje se přitom na jeho snoubenku Stellu Morisovou.Podle ní se to stalo už 27. října, kdy Assange byl přítomen na jednání u Nejvyššího soudu Londýna. Po mrtvici mu pokleslo pravé víčko, vyskytly se mu problémy s paměti a příznaky neurologického postižení. Podle samotného zakladatele WikiLeaks, toto způsobil jednak stres ze stávajícího soudního jednání, jednak celkové zhoršení zdravotního stavu, sděluje tisk.Stella Morisová přitom podotkla, že i přestože Assange byl soudcem omluven, opustit ovšem vězeňskou video místnost mu stejně nebylo umožněno.V britském Ministerstvu spravedlnosti to odmítli komentovat.Assangeova snoubenka také tvrdí, že Juliana trápí to, že další prázdniny nebude možné strávit s rodinou. Assange a Morisová mají dvě děti, syny ve věku dvou a čtyř let.Assangeův případJulian Assange je zakladatelem WikiLeaks, kde zveřejnil informace o nezákonných akcích Spojených států v průběhu vojenských operací v Afghánistánu a Iráku a také údaje o zabíjení civilistů během nepřátelských akcí, ale také i informace o vězeňských podmínkách v americké věznici Guantánamo na Kubě.Julian Assange byl v roce 2010 obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění ve Švédsku, od června roku 2012 se ukrýval na velvyslanectví Ekvádoru v Londýně, jelikož se obával vydání do USA, přesto byl 11. dubna roku 2019 na žádost USA zadržen. Od té doby se nachází v britské věznici se zvýšenou ostrahou Belmarsh. 2. května roku 2019 začala soudní jednání o jeho vydání do USA, na co americké úřady neprodleně předložily Julianovi nová obvinění v 17 případech porušení zákona o špionáži a vyzrazení tajných informací. V případě jeho vydání, Asangeovi ve Spojených státech hrozí až 175leté vězení.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

