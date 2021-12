https://cz.sputniknews.com/20211212/lekarka-prozradila-co-se-stane-kdyz-budete-pit-kavu-kazdy-den-16824829.html

Lékařka prozradila, co se stane, když budete pít kávu každý den

Endokrinoložka Zuchra Pavlovová promluvila o tom, že pravidelné ranní pití kávy bez povšimnutí vede k přibírání na váze. Pokud budete pít dva šálky kávy každý... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

„Existují výpočty, že dva kávové nápoje s mlékem a sirupem mohou přidat dva tisíce kalorií navíc, a dokonce i více,“ poznamenala Pavlovová.Lékařka dodala, že americano a espresso obsahují téměř nula kalorií, zatímco cappuccino s nízkotučným mlékem a bez cukru jich má 50.Nutno podotknout, že Courtney D'Angelová z GoWellness také hovořila o kávě. Podle ní není každý šálek kávy stejný. Záleží na tom, co do šálku dáváte - a také kolik toho dáváte. Zejména množství přidaného cukru, které si do šálku kávy dáváte, může mít negativní vliv na vaše celkové zdraví - a to byste si měli uvědomit. Zejména pokud jste si stanovili několik cílů v oblasti hubnutí.Úplně bez kávy?Denní spotřeba velkého množství kávy má negativní dopad na fungování jater a štítné žlázy, sdělila Sputniku dietoložka Světlana Pančenko.Pančenko také dodala, že u některých lidí to dokonce způsobuje uvolňování žluči, což může mít jak kladné, tak i negativní následky. Na jednu stranu to může působit jako lehké projímadlo, kdy v případě zácpy bude účinek nepochybně kladný. Na druhou stranu ale příliš prudké vyprazdňování potravy neumožní, aby z ní střeva vstřebala veškeré užitečné látky. Navíc káva stimuluje centrální nervovou soustavu a zvyšuje tlak.Podle jejích slov u lidí s normálním tlakem nadměrná konzumace kávy zvyšuje rizika kardiovaskulárních onemocnění.Odbornice také uvedla, že dva až tři šálky kvalitní aromatické kávy denně mohou posloužit jako zdroj serotoninu (tzv. „hormonu štěstí“) a zlepšit náladu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

