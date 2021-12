https://cz.sputniknews.com/20211212/na-slovensku-muze-silny-vitr-zhorsit-situaci-s-lavinami-v-cesku-budeme-klouzat-16832632.html

Na Slovensku může silný vítr zhoršit situaci s lavinami, v Česku budeme klouzat

Na Slovensku může silný vítr zhoršit situaci s lavinami, v Česku budeme klouzat

Na slovenských horách pro dnešek platí mírné lavinové nebezpečí, odpovídající prvnímu stupni z pětistupňové škály. Druhý stupeň zatím platí pouze ve vysokých... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-12T14:06+0100

2021-12-12T14:06+0100

2021-12-12T14:06+0100

slovensko

hora

lavina

vítr

náledí

výstraha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/983/09/9830945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b569c2cb1e709f9e487209120baf440d.jpg

Podle všeho může silný vítr situaci na horách komplikovat. Martin Bešinský ze Střediska lavinové prevence Horské záchranné služby v Liptovském Hrádku uvedl, že na horách fouká silný severní vítr, který žene sníh zpět na svahy jižních orientací. Lavinová situace je kvůli tomu velmi variabilní.Silný vítr a sněhové jazykySlovenský hydrometeorologický ústav varuje, že na území celého Slovenska třeba počítat s tvorbou sněhových jazyků se závějemi a místy i se silným větrem. Tvorba sněhových jazyků by mohla představovat potíže zejména pro řidiče. Výstraha před silným větrem se týká všech krajů, s výjimkou Žilinského. Silný vítr může podle meteorologů dosahovat rychlosti 45 kilometrů za hodinu a v nárazech dokonce 65 až 85 kilometrů. Silný vítr zasáhne také východní Slovensko. Pro Košice platí výstraha druhého stupně. Vítr může vát rychlostí 60 km v hodině a v nárazech 85 až 90 kilometrů. Foukat bude i na horách, a to v Banskobystrickém, Trenčínském, Košickém, Prešovském a Žilinském kraji. Meteorologové odhadují, že rychlost větru může v nárazech dosahovat 110 až 135 kilometrů za hodinu.V Česku budou klouzatČeští meteorologové varují, že na území Čech a části západní Moravy hrozí vznik ledovky. Příčinou je déšť, který může v nočních hodinách namrzat. Varování před vznikem ledovky platí od neděle 17.00 do pondělí 10.00. Výstraha platí pro celé Čechy až na nížiny v západních a středních Čechách. Na Moravě se týká okolí Vysočiny a Pardubického kraje.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211212/ridici-jezdete-opatrne-sever-cech-trapi-silne-mrazy-16828937.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hora, lavina, vítr, náledí, výstraha