https://cz.sputniknews.com/20211212/pekarova-a-vystrcil-podporuji-bojkot-zoh-v-pekingu-a-chteji-fandit-z-domu-podpori-bojkot-i-vlada--16828499.html

Pekarová a Vystrčil podporují bojkot ZOH v Pekingu a chtějí fandit z domu. Podpoří bojkot i vláda?

Pekarová a Vystrčil podporují bojkot ZOH v Pekingu a chtějí fandit z domu. Podpoří bojkot i vláda?

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil mají za to, že čeští politici by měli sportovcům během olympiády v Číně fandit z... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-12T09:32+0100

2021-12-12T09:32+0100

2021-12-12T09:32+0100

česko

peking

bojkot

olympiáda

markéta pekarová adamová

miloš vystrčil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/16791057_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_799b3ff6f61af789a0f3223fd401933a.jpg

„Pro sportovce jsou olympijské hry vrcholem a nemohou za to, která země je pořádá. Diplomatický bojkot her však považuji za správný. V Číně jsou masivně porušovaná lidská práva a agresivně se chová k Hongkongu i Tchaj-wanu. Tomu bych nemohla z tribuny přihlížet,“ uvedla šéfová Sněmovny Markéta Pekarová Adamová pro CNN Prima News.Podobný názor zastává také předseda Senátu Miloš Vystrčil. O tom, že by se olympiády v Pekingu neměli účastnit, rozhodl Senát usnesením ještě v červnu.Podle Vystrčila se na tomto stanovisku nic nezměnilo.Zda bude mít nová vláda pod taktovkou Petra Fialy na bojkot olympiády stejný názor, zatím není známo. V článku se uvádí, že Fiala na dotaz redakce neodpověděl, ale již dříve se nechal slyšet, že bojkot olympijských her ze strany USA je v pořádku. Předseda STANu Vít Rakušan uvedl, že vláda bude postupovat jako jeden celek.USA oficiálně ohlásily bojkot olympijských her v PekinguUSA oficiálně informovaly o tom, že hodlají bojkotovat olympijské hry v Pekingu. Stalo se tak 6. prosince 2021. Zimních olympijských her v Pekingu se tak nezúčastní žádný představitel vlády USA.„Vysláním diplomatického nebo oficiálního zastoupení by USA přistupovaly k těmto hrám jako k obvyklé záležitosti tváří v tvář nehoráznému porušování lidských práv Čínou a zvěrstvům v Sin-ťiangu, a to jednoduše nemůžeme udělat,“ uvedla mluvčí Jen Psaki. Prezidentská administrativa však také vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří do Pekingu pojedou. Podle Bílého domu by nebylo správné je penalizovat zákazem účasti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211209/caputova-podporila-diplomaticky-bojkot-zoh-v-cine-neopicte-se-po-usa-vzkazuje-fico-16804245.html

peking

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

peking, bojkot, olympiáda, markéta pekarová adamová, miloš vystrčil