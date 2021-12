https://cz.sputniknews.com/20211212/pekarova-adamova-o-ustavni-zalobe-je-pripravovana-tak-aby-mohla-byt-podana-velmi-rychle-16835392.html

Pekarová Adamová o ústavní žalobě: Je připravována tak, aby mohla být podána velmi rychle

Pekarová Adamová o ústavní žalobě: Je připravována tak, aby mohla být podána velmi rychle

V pořadu Otázky Václava Moravce promluvila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová o přípravě kompetenční žaloby na prezidenta Miloše Zemana... 12.12.2021

Podle Pekarové Adamové by měla žaloba obsahovat i žádost o urychlené projednání. „Je potřeba si přiznat, že to je věc, která v České republice ještě nebyla. Pan premiér Fiala na ní se svými spolupracovníky pracuje a je připravována tak, aby mohla být podána velmi rychle,“ řekla v pořadu.Jak dodala, stalo by se tak ještě před Vánoci, asi už následující týden. „Myslím, že součástí té žaloby by mělo být i to, že by mělo být požádáno o zrychlené projednání tak, jak je to možné podle ústavních právníků. Je to věc, která opravdu nesnese odkladu a měla by být projednána co nejdříve. Samozřejmě nemůžeme úkolovat Ústavní soud v lhůtě rozhodnutí, ale myslím, že to je ve velkém veřejném zájmu,“ uvedla dále.Zeman má problém s LipavskýmV týdnu prohlásil prezident, že kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský je pro něj problematický a odmítá ho jmenovat. Ve svém stanovisku Zeman mimo jiné poznamenal, že u některých dalších kandidátů se ukázalo, že jim chybí odborná kompetence pro řízení jim přisouzených resortů, protože se v minulosti nevěnovali příslušné problematice.Zeman ovšem nechce překážet ustavení nové vlády, a proto neodmítne svůj podpis na jmenování těchto osob. Tímto stanoviskem chce zejména upozornit současného předsedu vlády na problém nízké odbornosti navržených ministrů. Výjimku ovšem činí osoba Jana Lipavského. Zeman jej odmítá jmenovat ze čtyř hlavních důvodů, přičemž jeden z nich je podle něj nízká kvalifikace tohoto kandidáta na ministra zahraničních věcí.Petr Fiala se chystá podat žalobu v tom případě, pokud prezident odmítne jmenovat vládu jako celek, tedy i s Lipavským.Zmiňme, že toto téma bylo na stole i v diskusním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Tam o tom hovořili dosluhující ministryně financí Alena Schillerová a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Podle Bartoše vláda na jmenování Jana Lipavského trvá a důvody pro nejmenování označil za nesmyslné. On sám je přesvědčen, že prezident nemá právo odmítnout kandidáta. Vláda je podle Bartoše odpovědná Sněmovně, nejsme prezidentský systém, uvedl. Dodal, že pokud se někomu nelíbí něčí politický názor, nejedná se o důvod, který by mohl prezident použít. Bartoš doplnil, že hlavním důvodem Zemanových výhrad k Lipavskému je Rusko a Čína.Podle jeho slov zůstává Lipavský jediným kandidátem na ministra zahraničí. Pakliže by se tak nestalo, řešením pro novou vládu je prý kompetenční žaloba.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

