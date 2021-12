https://cz.sputniknews.com/20211212/peskov-o-udajne-moznosti-eskalace-kolem-ukrajiny-usa-zrejme-uverily-ze-to-nejsou-falesne-zpravy-16831738.html

Peskov o údajné možnosti eskalace kolem Ukrajiny: USA zřejmě uvěřily, že to nejsou falešné zprávy

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl v komentáři k údajné možnosti „vpádu" Ruska na Ukrajinu, že Američané zřejmě sami uvěřili tomu, že to nebyly... 12.12.2021

„Ano, Biden skutečně mluvil o tom, že když dojde k tomuto efemérnímu vpádu na Ukrajinu (Američané již zřejmě uvěřili, že nejde o záměrné falešné zprávy, ale o naprostou pravdu), pak bude Rusko finančně izolováno, atd, apod.,“ řekl Peskov v interview Pavlu Zarubinovi v pořadu Moskva. Kreml. Putin. v televizi Rossija 1.Prezident RF Vladimír Putin jasně řekl na jednáních se svým americkým protějškem Joem Bidenem, že ruská armáda je dislokována na území RF, a že nikoho neohrožuje, řekl mluvčí hlavy ruského státu.„Naši američtí kolegové hned po ukončení rozhovoru začali svorně povídat o hrůzách, o tom, jak Biden strašil Putina, atd. Není to tak. Pro rozhovor byl příznačný vzájemný respekt. Jinak se s Putinem mluvit nedá, to by ani nedovolil,“ řekl Peskov.Nedají se zavést sankce bez škody pro sebeDmitrij Peskov promluvil o možnosti vyhlášení nových amerických sankcí proti RF a prohlásil, že se nedá zavádět žádná omezení proti RF bez újmy pro sebe, a že ve světě to všichni chápou.Budoucí rozhovoryVladimir Putin a Joe Biden se dohodli, že si ještě jednou pohovoří po jednáních svých zástupců, pravděpodobně opět přes videokonferenci, sdělil Peskov.„Dohodli se, že v nejbližší době určí důvěrné zástupce, kteří budou pokračovat v konkrétním rozhovoru o konfrontační situaci, jež dnes vznikla v Evropě kolem Ukrajiny. Prezidenti se domluvili, že poté, co tito důvěrní zástupci vykonají svoji práci, setkají se ještě jednou, možná ve stejném videoformátu, který se líbil oběma prezidentům. Osobní schůzka je věcí budoucnosti. O tom dnes mluvit je předčasné,“ řekl Peskov.Prezidenti RF a USA měli v úterý neveřejná jednání přes chráněný komunikační kanál. Trvala dvě hodiny. K jejich závěrům Bílý dům sdělil, že Biden vyslovil v rozhovoru znepokojení ohledně situace kolem Ukrajiny a vyzval k diplomatickému urovnání. Putin informoval amerického kolegu, že Ukrajina nesplnila Minské dohody a sabotovala je, a také poznamenal, že právě NATO podniká nebezpečné pokusy o osvojení ukrajinského území a zvyšuje vojenský potenciál u ruských hranic.Rusko v odpovědi na obvinění Západu nejednou prohlásilo, že nikoho neohrožuje, a že na nikoho nehodlá útočit.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

