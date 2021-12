Pohřešovaná Češka byla v Londýně nalezena mrtvá

https://cz.sputniknews.com/20211212/pohresovana-ceska-byla-v-londyne-nalezena-mrtva-16838999.html

Již dva týdny byla nezvěstná Češka Petra Srncová, kterou hledala londýnská policie.Žena bydlela ve čtvrti Camberwell na jihu Londýna, naposledy byla viděna v práci v neděli 28. listopadu kolem osmé hodiny večerní. Kolegové ze zaměstnání nahlásili její zmizení v pátek 3. prosince, jelikož o ni měli starost. V době, kdy byla spatřena naposledy, měla na sobě mladá žena zelený kabát a červený batoh.Od 7. prosince bylo po Srncové vyhlášeno pátrání také v České republice. Policejní mluvčí odkázala kromě jiného na vyjádření mluvčí policejního prezidia Kateřiny Rendlové, která webu Novinky.cz sdělila, že Interpol vydal takzvaný žlutý oběžník. To znamená, že byla žena pohřešovaná na celém světě, tedy i v ČR.Jak psala britská média, žena působila jako „asistentka zdravotních sester“ v dětské nemocnici Evelina London Children’s Hospital.Ke spolupráci kromě policie vyzvala i poslankyně za obvod Camberwell and Peckham Harriet Harmanová. Ta přesdílela na Twitteru výzvu od policie. Zmiňme, že policie v souvislosti s případem zadržela jednoho muže, který zůstává ve vazbě. Podle médií však policie žádné informace o muži neposkytla, tedy ani o jeho totožnosti či o tom, z čeho je podezírán.Ženy jako hrdinkyNa policejním webu informoval dříve mluvčí Petr Vala o tom, že nejméně desítku porušení zákona a škodu přinejmenším ve statisících korun má na svědomí sedmadvacetiletý recidivista z Brna. Kromě jiného řídil tento muž kradený vůz, který v Brně pronásledovala jeho majitelka s dcerou.Na konci října policisté v centru Brna přistihli muže při řízení odcizeného vozu, který zmizel v noci z garáže rodinného domu v Bystrci. Uvádí se, že do domu se zloděj dostal, když poničil garážová vrata. Kromě cenností a dokladů měl sebrat i elektrokolo a klíče od zaparkovaného vozidla. Následující den ráno oznámila majitelka krádež policii.Při cestě ze služebny však žena s dcerou uviděly své nedávno odcizené subaru, jak jede přímo před nimi. Informaci oznámily na tísňové lince policistům, kteří se za nimi vydali. Pachatelé v kradeném voze si ale pronásledování všimli a pokusili se pronásledovatelů zbavit. Uvádí se, že po nějaké době mladík zajel do slepé ulice, a když se z ní pokusil vyjet, ženy mu svým autem zatarasily cestu, sdělil Vala.Z místa se sice oba pokusili utéct, policisté je ale zadrželi. Nutno podotknout, že řidič, který má několik platných zákazů řízení, se navíc odmítl podrobit testu na drogy. Muž tak putoval přímo do policejní cely.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

