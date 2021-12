Polsko vyhrožuje EU, že nebude posílat platby do unijního rozpočtu

https://cz.sputniknews.com/20211212/polsko-vyhrozuje-eu-ze-nebude-posilat-platby-do-unijniho-rozpoctu-16836659.html

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro řekl, že Varšava by měla přestat posílat platby do rozpočtu EU. 12.12.2021

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro nevyloučil, že republika přestane platit do rozpočtu EU v případě, že Brusel sníží dotace.Ministr spravedlnosti také doporučil, že by se měla zvážit účast země v klimatické a energetické politice.Dle jeho názoru, EU dává Varšavě nesplnitelné podmínky. Mimo to, Ziobro také obvinil evropské vedení v tom, že se snaží změnit polskou vládu.Ústavní soud v Polsku již dříve potvrdil, že základní zákon republiky je nadřazený tomu evropskému. Evropský parlament na to odpověděl, že instance „nemá právní sílu a nezávislost a nemá právo se vměšovat do ústavy země“. Poslanci obvinili Varšavu, že narušila zásady nadřazenosti práva EU a vyzvali Brusel, aby okamžitě zahájil soudní řízení. Navrhli také, aby bylo odepřeno financování národního plánu na obnovu ekonomiky po pandemii.Později polský soud konstatoval, že Evropská úmluva o ochraně lidských práv protiřečí s ústavou země. Jedná se o bod dohody, který stanovil Evropský soud pro lidská práva a dává pravomoci posuzovat výběr soudců ústavních soudů jednotlivých států.Ministr rovněž uvedl, že v EU má být základem přátelství jednotlivých států a nemá převládat vláda nejsilnějších a byrokracie Bruselu. Ta totiž není demokraticky kontrolována. Zdůraznil, že nikdy nepřipustí, aby byla omezena suverenita Polska v důsledku požadavků Bruselu. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

