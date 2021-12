https://cz.sputniknews.com/20211212/prekvapeni-v-stardance-ve-finale-se-utkaji-vsechny-tri-pary--16828113.html

Překvapení v StarDance! Ve finále se utkají všechny tři páry

Překvapení v StarDance! Ve finále se utkají všechny tři páry

Semifinálové kolo StarDance přineslo nečekaný zvrat. Do finále soutěže se totiž dostaly všechny tři páry. O tomto plánu nikdo nic nevěděl, tedy kromě... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-12T08:58+0100

2021-12-12T08:58+0100

2021-12-12T08:58+0100

česko

soutěž

překvapení

finále

stardance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/16668599_0:216:1301:947_1920x0_80_0_0_044161e781094e7129bc8afc82b5da0f.jpg

O šokujícím rozhodnutí informoval Marek Eben: „Těšil jsem se na to celý večer, byla to konspirace a máme velkou radost, že uvidíme všechny tři páry. Příště vás čekají čtyři tance plus jeden. Vrátí se nám také všechny páry,“ řekl během soutěže Eben.Zmiňme, že hlasy, které soutěžící získali, se přenášejí do příštího kola.Finalisty letošního StarDance se tak stali Jan Cina se svou taneční partnerkou Adrianou Maškovou, bývalá krasobruslařská hvězda Tomáš Verner s Kristýnou Coufalovou a Martina Viktorie Kopecká s Markem Dědíkem. Příští týden se tedy diváci dozvědí, kdo z nich získá titul vítěze jedenáctého ročníku taneční soutěže StarDance.Farářka Viktorie Marie Kopecká si v soutěži vedla velmi dobře a zůstala déle, než bychom mohli očekávat. Podle sázkařských kurzů měla soutěž opustit právě ona ještě minulou sobotu. Nakonec ale divácké hlasování rozhodlo, že soutěž opustí Tereza Černochová. V tomto kole ji zase zachránilo šokující rozhodnutí, kromě toho právě její výkon byl ze všech dvojic nejslabší, čemuž odpovídá i hodnocení poroty.V úvodu večera si zatancovali také porotcové Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík, Jan Tománek a Tatiana Drexler. Jako první se v soutěži předvedli Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík s tancem slowfox, za který si od porotců vysloužili hodnocení 32 bodů.Dále měli diváci možnost obdivovat Tomáše Vernera a Kristýnu Coufalovou v paso doble, za který dvojice utržila vynikajících 39 bodů. Jako třetí se divákům předvedli Jan Cina a Adriana Mašková s rumbou, za kterou získal plných 40 bodů.Kdo se stane konečným vítězem jedenáctého ročníku StarDance se dozvíme již v sobotu 18. prosince.Soutěž StarDanceLetos se v televizi vysílá již jedenáctý ročník české taneční show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211205/soutez-stardance-opustila-dvojice-tereza-cernochova-a-dominik-vodicka-16746072.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

soutěž, překvapení, finále, stardance