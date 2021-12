Putin: Rusko je světovou špičkou v oblasti vývoje nových zbraní

„Zachováváme s USA přibližnou paritu, co se týče nosičů i počtu hlavic (jaderných zbraní, pozn. red.), ale v našich perspektivních projektech jsme jednoznačně lídři my. To je první věc. A tradiční potenciál dostupný ve výzbroji nejen modernizujeme, ale zavádíme nové komplexy. V tomto smyslu můžeme s určitostí říci, že ohledně tohoto ukazatele jsme dnes my číslo jedna ve světě,“ uvedl ruský prezident ve filmu Rusko. Nejnovější historie, v ruské televizi Rossija 1.