Řidiči jezděte opatrně! Sever Čech trápí silné mrazy

Řidiči jezděte opatrně! Sever Čech trápí silné mrazy

Sever Čech sužují silné ranní mrazy, kupříkladu v Jizerských horách se ranní teploty pohybovaly až kolem minus 13 stupňů Celsia. V důsledku nízkých teplot sůl... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

Teploty na Jizerský horách a západních Krkonoších se pohybují kolem minus 11 stupňů, v Krušných horách jsou teploty o trochu vyšší.Všechny silnice jsou na severu Čech sjízdné, ale s opatrností. Hlavní tahy byly dnes ráno holé a vymrzlé. Na místech po chemickém ošetření někde vlhké. Silnice nižších tříd, na kterých k údržbě používají pouze drť nebo jen pluhují, je ve vyšších polohách zledovatělá vrstva sněhu.Kamiony nad šest tun nesmí na silnice třetí třídy z Míšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, nakolik ji silničáři neudržují. Uzavírka bude pro ně platit až do odvolání. Řidiči kamionů tak musejí směrem na Raspenavu a Hejnice jet po silnici 1/13 přes Frýdlant, která je udržována.Cesty můžou být namrzlé i v některých oblastech Jihomoravského kraje. Ve čtvrtek vydatně sněžilo a tak se v kraji nacházejí zbytky rozbředlého sněhu, jinde se můžou tvořit sněhové jazyky. Kamiony nad 12 tun nesmí jezdit po silnici na Vyškovsku mezi Podomím a Drnovicemi.Řidiči by měli být opatrní i na Jičínsku, kde je také může potkat námraza. Ve výše položených oblastech východních Čech jsou vozovky pod vrstvou ujezděného sněhu posypaného štěrkem. Sníh místy pokrývá silnice nižších tříd v severní části Zlínského kraje, především v oblasti Valašského Meziříčí a Rožňova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Situace je podobná i na menších cestách na Šumperku a Jesenicku.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

