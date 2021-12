https://cz.sputniknews.com/20211212/sef-slovenskeho-smeru-robert-fico-mluvi-kvuli-svym-odposlechum-o-statnim-terorismu-a-chysta-zalobu-16828702.html

Šéf slovenského Směru Robert Fico mluví kvůli svým odposlechům o státním terorismu a chystá žalobu

V souvislosti s kauzou kolem nahrávek z lovecké chaty Rober Fico uvedl, že na Slovensku došlo k aktu státního terorismu. Dojít k tomu mělo ze strany vyšetřovatelů a prokurátorů Úřadu speciální prokuratury. Podává proto trestní oznámení.Kromě trestního oznámení Fico také hodlá podat podnět na Ústavní soud Slovenské republiky, nakolik byly jeho práva jako fyzické osoby do značné míry porušeny. Dále požaduje smazání záznamu z lovecké chaty.Podle něj lze případ označit za nebezpečný a to z toho důvodu, že byly odposlechy realizované v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení.Hlavním cílem odposlechů mělo být podle názoru Fica najít jakékoliv informace na prodloužení vazby podnikatele Miroslava Bödöra a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, kterému Fico nabídl spolupráci se Směrem-SD.Fico má za to, že cílem odposlechů byla diskreditace opozice a obhajoby. Dále uvádí, že na Slovensku dochází k manipulacím trestními řízeními.Fico obvinil vládní koalici z toho, že se snaží opozici mstít, a také ze snahy zneužívání prostředků trestního práva na boj s politickou opozicí.Na tato slova Fica reagovalo i hnutí OĽANO„Považujeme za absurdní, že člověk, který odevzdal policii do rukou organizovaného zločinu a jeho státní tajemnice působila jako hlava justiční mafie, má v sobě tu drzost komentovat práci dnes nezávislých orgánů činných v trestním řízení,“ uvedlo hnutí pro slovenskou informační agenturu TASR.Podle hnutí je vše naopak, právě zmínění Fico a Pellegriny zneužívali orgány na boj s opozicí.Záznamy z lovecké chatySlovenská policie měla nahrávat rozhovory z tajných schůzek mezi šéfem Směru-SD Robertem Ficem, exministrem vnitra Robertem Kaliňákem, advokátem Markem Parou, podnikatelem Miroslavem Bödörem a synem Tibora Gašpara. Vícero osob z podnikatelského prostředí mělo ovlivnit trestní stíhání nejzávažnějších kauz.Jedná se o odposlechy, kde kamery zaznamenaly rozhovory Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Marka Pary, syna Tibora Gašpara a Miroslava Bödöra.Web Aktuality.sk tehdy informoval, že policie monitorovala chatu několik dní. Výsledkem jsou hodinové záznamy rozhovorů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

