Tokio z Papírového domu prozradila, že Madonna je její fanynka. Jak proběhlo jejich setkání?

V nedávné epizodě pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon se Úrsula Corberó, která hrála Tokio v populárním seriálu Papírový dům, podělila o příběh, kdy... 12.12.2021, Sputnik Česká republika

Úrsula Corberó je dnes celosvětově známá díky roli Tokio v dramatu La Casa De Papel neboli Papírový dům z produkce Netflixu, ale za popularitou španělské hvězdy stojí i něco víc. V nedávné epizodě pořadu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Ursula prozradila, že její fanynkou je i pěvecká ikona Madonna, a dodala, že obdiv je vzájemný, což doprovodila roztomilou historkou.Úrsula se v pořadu svěřila, že na Madonnu jednou narazila na londýnském letišti během mezipřistání. S nadšením vyprávěla moderátorovi Jimmymu Fallonovi, jak k ní Madonna přistoupila a řekla jí, že miluje Tokio, její postavu ze seriálu Papírový dům.Podle jejích slov „(Madonna řekla) Promiň, jen jsem ti chtěla říct, že jsem tvoje velká fanynka. Miluju Papírový dům a Tokio je moje nejoblíbenější postava“. Herečka prozradila, že se nezmohla na slova. Pak řekla, že se jí Madonna zeptala, jestli ví, kdo je. „Samozřejmě že vím, kdo jsi. Jsi do pr*ele Madonna,“ uvedla.Schůzka skončila tím, že Madonna vzala Úrsule telefon a sdělila jí své kontaktní číslo. Krátce poté, co Madonna odešla, dostala Úrsula od zpěvačky textovou zprávu, která zněla: „Miláčku, zapomněla sis pas na sedadle. Má ho letuška.“Úrsula se přiznala, že právě díky Madonně se jí podařilo odletět zpět do Madridu, jinak by o pas přišla.Papírový důmPapírový dům je španělský televizní seriál v žánru kriminálního dramatu. Premiéru měl 2. května 2017 na televizní stanici Antena 3. Ohromný úspěch, který měl projekt ve Španělsku, vyvolal zájem Netflixu, který koupil práva na mezinárodní uvedení.Seriál vypráví o skupině lupičů, kteří používají jako krycí jména názvy měst. Řídí je tajemný Profesor. Zajali 67 rukojmích ve Španělské královské mincovně, z níž hodlají odnést 2,4 miliardy eur, které plánují natisknout za 11 dnů. Zločinci čelí elitním speciálním policejním jednotkám. Mají na sobě červené oděvy s kapucemi a své obličeje zakrývají maskami Daliho.Seriál se stal jedním z nejpopulárnějších na Netflixu. Třetí sezónu vidělo jen v průběhu prvního týdne 34 355 956 diváků. První část páté sezóny seriálu vyšla v září 2021. Podle tvrzení autorů to bude poslední sezóna. Na začátku prosince vyšla druhá část poslední sezóny, která příběh o lupičích uzavírá.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

