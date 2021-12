https://cz.sputniknews.com/20211212/usa-se-mohou-stat-nejvetsim-vyvozcem-zkapalneneho-plynu-v-asijsko-pacifickem-regionu-16832261.html

USA se mohou stát největším vývozcem zkapalněného plynu v Asijsko-pacifickém regionu

V příštím roce mohou Spojené státy předběhnout největší světové vývozce zkapalněného zemního plynu – Austrálii a Katar – a dostat se na první místo v dodávkách... 12.12.2021

Takový názor Sputniku vyslovil poradce společnosti VYGON Consulting Ivan Timonin.Analytik vyzdvihl, že momentálně Spojené státy jsou třetím největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu na světě, od začátku roku země vyvezla 66,5 miliónu tun LNG. Austrálie a Katar dodaly 75,8 miliónu tun a 73,4 miliónu tun.Při tom Spojeným státům se letos podařilo výrazně zvýšit svůj podíl na trhu oproti úrovni předchozího roku: v roce 2021 země zajistila 12,4 % dodávek zkapalněného plynu do Asijsko-pacifického regionu oproti 7,9 % v roce 2020. Podíly Austrálie a Kataru činí respektive 29,1 % a 20 %. Na čtvrtém místě je Malajsie s podílem 9 %.Ruská federace podle názoru experta dodá do Asie přibližně 16 miliónů tun zkapalněného plynu, což ji zařadí na páté místo v regionu s podílem na trhu 6 %.Připomeňme, že loni ministr energetiky RF Alexandr Novak prohlásil, že se bude aktivně věnovat uspokojování celosvětové poptávky po LNG.„Do roku 2025 bude celková kapacita našich projektů činit více než 68 milionů tun ročně. V budoucnu může podíl Ruska na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem dosáhnout čtvrtiny celosvětové hodnoty,“ dodal ministr.Novak podotkl, že zemní plyn je ekologicky nejperspektivnější mezi tradičními zdroji energie a je spolu s obnovitelnými zdroji energie schopen řešit naléhavé problémy se snižováním emisí skleníkových plynů v nadcházejících desetiletích.„Za poslední desetiletí rostla celosvětová spotřeba LNG čtyřikrát rychleji než produkce zemního plynu. Během této doby se počet dovážejících zemí více než zdvojnásobil. Podle předpovědí se do roku 2030 zvýší celosvětová poptávka po LNG na 580 milionů tun a podíl LNG na světovém obchodu s plynem stoupne z 35 % v roce 2017 na 52 % do roku 2035,“ zdůraznil ministr.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

