V ČR evidují nejnižší číslo nemocných koronavirem

Ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo v sobotu nejméně nakažených covid-19 za posledních pět týdnů. Ještě minulý týden bylo nemocných o 1900 více. 12.12.2021

2021-12-12T08:10+0100

2021-12-12T08:10+0100

2021-12-12T08:10+0100

To, že nakažených ubývá, lze vyvodit také z incidenčního čísla. Od 18. listopadu je jeho hodnota nejnižší. Za poslední týden se v Česku čítá 871 případů.Když se podíváme na části České republiky, najdeme nejvíce nakažených na východě. Co se týká krajů, je nejvíce nemocných ve Zlínském kraji, konkrétně 1024 nakažených za poslední týden. Na druhém místě je Vysočina s číslem 1015 a poté kraj Pardubický, tam evidují 979 případů. K pozitivní zprávě se přiklání Karlovarský kraj, tady najdeme 406 případů na 100 000 lidí.Úplně nejhůře je na tom Uherskohradišťsko. Zde incidenční číslo atakuje 1200. Za Uherskohradišťskem stojí Vyškovsko, poté Praha-východ, Žďár nad Sázavou a Svitavy. Z pohledu incidenčního čísla j na tom nejlépe Sokolovsko a Chebsko.Nadále zůstává největší problém ve zdravotnictví, kde je obrovský nápor na všechny pracovníky. Pozitivní je, že i zde se registruje snížený počet hospitalizovaných. V mezitýdenním srovnání počet klesl skoro o 800. V sobotu se počet hospitalizovaných zastavil na 5766, z toho bylo 1012 v těžkém stavu.Zlepšení zaregistrovaly také laboratoře, které provádí testy na koronavirus. Minulý týden bylo otestováno 79 tisíc lidí, tuto sobotu to bylo 65 740. K pozitivním případům se přidalo 31,5 % lidí, minulý týden to byly 33,4 % testovaných. V případě preventivního testování se potvrdila nákaza u 8,9 %, zde je tedy nepatrný nárůst. Lidé se musí nechat testovat i v případě, že se setkali s pozitivním člověkem, tady se rovněž zvýšil počet pozitivních případů a to ze 13 % na 13,7 %.Za celkovou epidemii koronaviru, tedy od loňského března, se nakazilo 2,33 milionů lidí. Smutnou statistikou je počet úmrtí za tuto epidemii, což je vysoké číslo 34 451. Za prosinec je to 1 154 úmrtí.Neustále se také očkuje, nicméně v sobotu bylo podáno o 950 vakcín méně, než minulou sobotu. Minulý týden lékaři podali 31 302 vakcín. Od té doby, co se začalo očkovat proti novému typu koronaviru, lékaři aplikovali 14,36 milionů vakcín. K ukončenému očkování se řadí 6,48 milionů lidí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

