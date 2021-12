https://cz.sputniknews.com/20211212/v-polsku-informovali-ze-pri-pokusu-migrantu-o-proniknuti-za-hranice-byl-zranen-vojak-16831931.html

V Polsku informovali, že při pokusu migrantů o proniknutí za hranice byl zraněn voják

V Polsku informovali, že při pokusu migrantů o proniknutí za hranice byl zraněn voják

Polská pohraniční stráž uvedla, že při překročení hranice nelegálními migranty ze strany Běloruska byl zraněn polský voják.

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

„Dnes skupina 55 agresivních osob násilně překročila hranici v oblasti Čeremše na polsko-běloruské hranici. Jeden voják polské armády byl zasažen kamenem do obličeje. Byl ošetřen na místě,“ uvádí se v tiskové zprávě.Podle mluvčí pohraniční stráže Anny Michalské se skupině migrantů podařilo překročit hranice a všichni byli zadrženi. Dodala, že za posledních 24 hodin bylo zadrženo sedm nelegálních iráckých občanů, kteří vstoupili do Polska z Litvy.Od začátku roku polská pohraniční stráž zaznamenala asi 40 tisíc nelegálních překročení hranic ze strany Běloruska, což je 10x více než v roce 2020.Vyslání vojákůVláda v demisi na středečním jednání schválila mandát pro vyslání českých vojáků na polsko-běloruskou hranici. Jejich působení v sousední zemi musí ještě schválit parlament.Mise se má zúčastnit až 150 vojáků, kteří mají působit na polské hranici s Běloruskem, jež čelí náporu migrantů. Budou tam 180 dní a má se jednat především o ženijní specialisty, které Polsko identifikovalo jako nedostatkovou odbornost.Podle ministra obrany v demisi Lubomíra Metnara (za ANO) nebudou čeští vojáci plnit úkoly bezprostředně spojené s migranty. Konkrétní působiště se ještě upřesňuje. Mise bude stát 86 milionů korun a náklady budou uhrazeny z rozpočtu ministerstva obrany.Čeští vojáci se budou především zabývat ženijně-stavebními pracemi pro výstavbu, údržbu a opravy hraničních bariér, budováním a údržbou komunikací v prostoru působení a monitoringem hranic v denních a nočních hodinách. Podporu české vojenské misi již vyjádřila nastupující vládní koalice SPOLU a Pirátů se STAN.Česko opakovaně nabízelo Varšavě svou pomoc v souvislosti s migrační krizí na hranicích s Běloruskem. Dne 23. listopadu prezident Miloš Zeman kvůli tomu adresoval dopis svému polskému protějšku Andrzeji Dudovi. Nabídku pomoci Polsko přijalo v pátek 3. prosince. Konkrétní parametry pak byly dojednány zástupci české a polské armády.Situace na hranicíchV létě se na hranicích mezi Běloruskem a Polskem a pobaltskými státy zvýšil příliv uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky, kteří se snaží dostat do západní Evropy. Situace se vyostřila 8. listopadu, kdy se u kordonu shromáždily asi dva tisíce lidí. Ti založili spontánní tábor a několikrát se pokusili proniknout přes hranice, ale jejich pokusy byly v Polsku zmařeny, mimo jiné pomocí omračujících granátů, vodních děl a slzného plynu.Západ považuje Minsk za zodpovědný za tento vývoj, ten ale odmítá veškerá obvinění s tím, že Polsko vyhání migranty násilím na území Běloruska a uměle vyhrocuje situaci s uprchlíky. Podle Alexandra Lukašenka Minsk už nebude brzdit příliv lidí: kvůli sankcím „na to nemá peníze ani sílu“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

